Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Çocuk Filmleri İzleyicilerle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki çocuk filmleri minik izleyicilerle buluştu.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 8 Ekim'e kadar Malatya Park AVM Yeşil Sinema'da minik izleyicileri ağırlayacak.

TÜRSAK Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Nayme Taylan Sarul, AA muhabirine, Yeşil Sinema'da günde 3 kez ücretsiz gösterim yapılacağını söyledi.

Malatya Park AVM'nin ortak alanlarında çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Sarul, "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Nefes Atölyeleri, Film Okuma Atölyesi ile oyunculuk gibi birçok alanda sinema konusunda çocukların gelişimine katkısı olacak etkinliklerimiz var. Tüm etkinliklerimiz ücretsiz. Bugün festivalimizin ilk günü, çok yoğun ilgi var. Salonda bir kişilik bile boş koltuk kalmadı. Bu ilgiye karşın biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

Etkinliğin 5 gün süreceğini ve hedeflerinin günde 500 çocuğa ulaşmak olduğunu anlatan Sarul, "Bu da 2 bin 500 rakamına tekabül ediyor. Malatya için gayet başarılı bir rakam olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.