Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurulunda Başkan Mehmet Aydın Güven Tazeledi

Deprem sonrası binasının ağır hasar alması nedeniyle konteynerde hizmetlerini sürdüren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Aydın yeniden seçildi. Yeni yönetim ve denetleme kurulu da belirlendi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin Olağanüstü Genel Kurulunda Başkan Mehmet Aydın güven tazeledi.

Deprem sonrası binasının ağır hasar alması nedeniyle geçici olarak konteynerde hizmetlerini sürdüren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olağanüstü genel kurula gitti. Toplantıda mevcut başkan Mehmet Aydın yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilirken yeni yönetimde ise Cahit Özçelik, Aziz Yiğit, Mikail Pelit, Mahir Temur, Umut Bozkurtoğlu, Taha Ayhan, Cem Parlak, İhsan Doğan, Beyza Nur Gül, Seda Akyürek, Bayram Güder ve Şenol Karaduman yer aldı. Cemiyetin yeni dönemde denetleme kurulunda ise Murat Çolak, Ökkeş Cerit ve Recep Bağdat yer aldı.

Gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Aydın, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası yıkıma uğrayan Malatya'da yerel basının da büyük yaralar aldığını söyledi. Cemiyet olarak özellikle yerel basının içerisinde bulunduğu zorlu sürecin yakinen takipçisi olduklarını belirten Aydın, bu süreçte sorunların çözüme kavuşması ve şehrin yeniden ayağa kalması adına cemiyet olarak her zaman aktif rol oynayacaklarını da ifade etti. - MALATYA