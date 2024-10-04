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Malatya'da atıl malzemelerden oyuncak yapan öğrenci TEKNOFEST'e katıldı

Malatya'da atıl malzemelerden oyuncak yapan öğrenci TEKNOFEST'e katıldı
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), misafir olarak katıldı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), misafir olarak katıldı.

Yazıhan Şehit Yunus Kıroğlan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Parlak, TEKNOFEST ekibi tarafından Adana etkinliğine davet edildi.

Babası Bülent Parlak ile birlikte Adana TEKNOFEST'ta ağırlanan Mustafa Kemal, teknolojik aletleri yakından görme imkanı buldu.

TEKNOFEST ekibinin kendileriyle ilgilendiğini aktaran Parlak, "Bizimle ilgilendiler ve tüm festival alanında aletleri, çalışmaları yakından görme imkanı buldum. Ulaşımımızdan konaklamaya kadar tüm imkanları sağlayan TEKNOFEST ekibine ve Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Parlak, TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar'a Malatya kayısısı takdim etti.

Kaynak: AA / Ramiz Akar - Kültür Sanat

Kemal Parlak Kültür Sanat Etkinlikler Teknoloji Havacılık Teknofest Festival malatya Misafir Yazıhan Adana Uzay

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