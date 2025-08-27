Kütahya'da 'Büyük Zafer' Filminin Gala Gösterimi Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan "Büyük Zafer" adlı animasyon filminin galası Kütahya'da yapıldı.

Yönetmen İbrahim Soyer, senarist İbrahim Kiraz ve yapımcı Bülent Cebeci'nin 5 yıllık çalışması sonucunda Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan, 29 Ağustos Cuma günü vizyona girecek "Büyük Zafer" filminin galası bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi.

Filmin ilk gösterimine katılan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26-30 Ağustos tarihleri arasındaki Kurtuluş Savaşı'nın son hamlesinin Dumlupınar ilçesinde gerçekleştiğini belirterek, bu nedenle filmin gala ve gösteriminin Kütahya'da yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Böyle bir filmin Kütahya'da hazırlanmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Işın, şöyle konuştu:

"Kütahya Valiliğimiz himayesinde bu proje gerçekleştirildi. Kütahya buna layıktır ve bu kent her zaman ilklerin kenti olmuştur. Burası hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir. Şanlı bir maziye sahip olan bu kentte Büyük Taarruz'u konu edinen filmin arkadaşlarımız tarafından yapılması bizim için bir kıvançtır. O dönemin ruhunu, mücadelesini ve savaşın nasıl kazanıldığını anlatan güzel bir film oldu."

Filmin yönetmeni Soyer de Kütahya'da bir ilki başarmış olmanın haklı onur ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Projesine 2019 yılında başladıkları filmin 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye başladığını belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Filmimizde yaklaşık 5 yıllık emek var. Senaryo çalışmaları 2 yıl kadar sürdü. Çünkü gerçek bir tarihe dayanması gerekiyordu. Tarihi gerçeklikle uyumlu olmasını istedik. Bunun araştırmaları 1,5 yıl sürdü. Tamamen hatıratlardaki kaynaklar değerlendirildi. İsmet Paşa'nın, Fevzi Çakmak Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kütahya'da yaptığı konuşmalar üzerindeki hatıralardan metinlerle gerçekleştirildi."

Galaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ile çok sayıda davetli katıldı.