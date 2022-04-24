BURSA (İHA) - Kurumuş yaprakları sanat eserine dönüştürüyor

Hat yazısı ve minyatür çizdiği kurumuş yaprakların tanesini 2 bin 500 liradan satıyor

BURSA - Bursa'da kendi başına öğrendiği sanatla ortaya eşisz eserler çıkaran usta, kurutulmuş yaprakların üzerine hat ve minyatür çalışması yaparak onları sanat eserine dönüştürüyor.

Diş hekimi Aynur Handan Temelöz, hattatların kağıda yaptıkları gibi kurutulmuş ve sadece damarları kalmış yaprakların üzerine hat ve minyatürler çiziyor. Bu sanatı ustası olmadan, el yordamıyla öğrenen diş hekimi Aynur Handan Temelöz, geleneksel ancak ülkede az sayıda kişi tarafından yapılan sanatı, Balibey Han Geleneksel Sanatlar Çarşısı'ndaki Atölyesi'nde yaşatmaya çalışıyor. Kurutulmuş ve sadece damarları kalmış yaprakların üzerine büyük bir titizlik ve incelikle çalışma yapan usta hat ve minyatür çalışması yaptığı bu yaprakları tanesini 200 ila 2 bin 500 liradan satışa çıkartıyor. Büyük beğeni gören kurumuş yaprak üzerine hat ve minyatür çalışmaları meraklıları tarafından rağbet görüyor. Üzerine çalışma yapılan yapraklar 50 yıl bozulmadan saklanabiliyor. İyi koşullarda saklandığı takdirde yüz yıllarca yüzlerce yıl ömrü oluyor.

18 yıldır bu sanatla ilgilendiğini ifade eden Aynur Handan Temelöz, "400-500 yıl öncesinden itibaren kurutulmuş ve sadece iskeleti kalmış yaprağın üzerine hattatlarımız altın suyuyla hat çalışması yapmışlar, geleneksel sanatımız da yaprak üzerine sadece bir hat çalışması yapılmış ben hat çalışmasının yanında minyatür ve desen çalışmaları yaptım. Bu sanatı 20 yıl önce kendi çabamla ustam olmadan öğrendim. Bu işi merak edenlere öğretiyorum. Kullanmış olduğumu yapraklar Uzakdoğu'dan geliyor. Yaptığım yaprak üzerine çalışmaları 250 ila 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. Bu yaprakların ömrü 50 yıl gidiyor. Çok iyi saklanırsa yüz yıllarca kaybolmadan durabiliyor" dedi.