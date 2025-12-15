Küratör Yasemin Turan'dan 'Örtüşen İzler' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Mimar ve küratör Yasemin Turan'ın ev sahipliğinde, Sanat Eğitmeni Ayşe Şaylan'ın eserlerinden oluşan Örtüşen İzler sergisi, 16 Aralık Salı günü Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Serginin temelinde, sanatçının annesine ait, üzerinde yılların hikayelerinin biriktiği bir halı örtüsünü çöpe atamamasından doğan, sürdürülebilirlik ve anıları devam ettirme temalı derin bir kişisel hikaye yatıyor.

Küratör Yasemin Turan, sergiye dair duygularını, serginin ruhunu yansıtan şu felsefi girişle ifade ediyor:

"Hikayeler yol göstericidir.. Ya yazılır, ya sergilenir ya da şiirsel hale gelir, hepsi yolculuktur.. Bu hikayenin yolculuğuna şahitlik edeceğimiz" Bu derin anlam, mimar ve küratör olarak, sanatın ve anıların kesişim noktasında duran "Örtüşen İzler" sergisine tüm sanatseverleri davet etme nedenimizdir. Sanat Eğitmeni Ayşe Şaylan'ın, annesine ait, üzerinde yılların hikayelerinin biriktiği bir halı örtüsünü, o paha biçilmez hatıraların hatrına çöpe atamamasından doğan bu sergi, tüketmeden üretmeyi ve mevcudu iyileştirmeyi esas alan bir "İleri Dönüşüm" manifestosudur. Bu kişisel ve evrensel hikaye, tuval üzerine karışık teknik yağlı boya ile hayat bulan, her biri kendi kusurlarıyla kendinin farkında olan "Kendini İyileştiren Kadınlar" temalı 20 adet portre üzerinden anlatılıyor; bu eserler, geleneksel resim sanatının dokusunu korurken, aynı zamanda dijital tekniklerle canlandırılarak, geçmişin izlerini modern bir dille dijital bir ekranda izleyiciye sunuyor. 16 Aralık Salı gününden 21 Aralık Pazartesi gününe kadar, sanatseverleri Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi'nin tarihi dokusu içindeki Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda ağırlayacak olan bu anlamlı buluşma, Resim Müzesi binasında yer almamızın getirdiği doğal ilgi ve olağan ziyaretçi akışı sayesinde, bu serginin geniş kitlelere ulaşacağından ve sanatın izlerinin kalıcı olacağından hiç şüphemiz yok."





Sergi Detayları

Sergi Adı : Örtüşen İzler

Sanatçı: Ayşe Şaylan (Sanat Eğitmeni)

Küratör: Yasemin Turan (Mimar & Küratör)

Eser Sayısı: 20 adet kadın portresi

Teknik: Karışık Teknik Yağlı Boya ve Dijital Canlandırma

Mekan: Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi, Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu

Tarih: 16 Aralık Salı – 21 Aralık Pazar

Ziyaret Saatleri : 09:00 – 17:00