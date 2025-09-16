Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Restorasyon ve Dijitalleşme Vurgusu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin dört bir yanında restorasyon projeleri yürütüyor, müzelerimizi çağın gereklerine uygun şekilde yeniliyor, eserlerimizi dijital ortamlara taşıyarak evrensel erişime açıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda müzeci ve yazar Mehmet Yusuf Akyurt'un koleksiyonundan hazırlanan 'Resimli Türk Abideleri' eserinin tanıtımında konuştu. Programa; Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Ersoy, hayatını kültürel mirasa adayan Yusuf Akyurt'un, Türkiye'de ilk müzelerin kurulmasına öncülük ettiğini belirterek, "Osmanlı'nın son demlerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan hayat yolculuğunu, bilgiyle, gayretle ve tecrübe ile yoğurarak bu millete armağan eden Merhum Akyurt, adını tarihimize hizmetle nakşetmiştir. Onun gayretleriyle Konya Asar-ı Atika Müzesi kurulmuş, Mevlana Türbesi bir müze düzenine kavuşturulmuş, Anadolu'nun pek çok köşesindeki sanat eserleri kayıt altına alınmıştır. O yıllarda kısıtlı imkanlarla hazırladığı 'Resimli Türk Abideleri', dönemi için bir ilk ve aynı zamanda yol gösterici niteliğindedir. Bugün aradan geçen on yıllara rağmen bu eserin kıymeti daha da artmış, Türk Tarih Kurumumuzun titiz çalışmalarıyla yeniden yayına hazırlanmış, önce dijital ortamda erişime açılmış, ardından da 9 cilt halinde yeniden basılarak kültür dünyamıza kazandırılmıştır. Böylece artık sadece araştırmacılar için değil; gençlerimiz, öğrencilerimiz ve sanat meraklılarımız için de ilham veren bir başucu kaynağı olmuştur" diye konuştu.

'GEÇMİŞİ BİLMEDEN GELECEĞE EMİN ADIMLARLA ULAŞILAMAZ'

Bir milletin hafızasının, geleceğe emanet ettiği eserlerde saklı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Camilerimiz, medreselerimiz, köprülerimiz, hanlarımız yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir; her biri birer kimlik belgesidir, birer medeniyet nişanesidir. İşte 'Resimli Türk Abideleri', bu belgelerin fotoğraflarla, çizimlerle, notlarla kayda geçirildiği öncü bir çalışmadır. Bugün bizlere düşen görev, bu hafızayı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, bu anlayışla ülkemizin dört bir yanında restorasyon projeleri yürütüyor, müzelerimizi çağın gereklerine uygun şekilde yeniliyor, eserlerimizi dijital ortamlara taşıyarak evrensel erişime açıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur. Bugün tanıtımını yaptığımız bu eser de bu çabaların bir parçası, hatta tarihi köklerine uzanan bir ilham kaynağıdır. Bu vesileyle Yusuf Akyurt'u rahmet ve şükranla anıyor, onun emanet ettiği kültür mirasına sahip çıkan Türk Tarih Kurumu yönetimine, çalışmayı yayına hazırlayan bilim insanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kıymetli buluşmamızda özellikle gençlere şu hususları ifade etmek isterim ki geçmişi bilmeden geleceğe emin adımlarla ulaşılamaz. Sizler, bu toprakların taşıdığı eşsiz mirasın hem varisleri hem de koruyucularısınız. 'Resimli Türk Abideleri' gibi eserler, sizlere kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi ve hangi büyük medeniyetin mirasını taşıdığınızı göstermektedir" dedi.

'TARİH ARAŞTIRMALARINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen de eserin Türk Tarih Kurumu'nun geçmişe ait kaynakların sistemli biçimde yayına hazırlanmasına yönelik başlattığı büyük ölçekli bir projenin parçası olduğunu söyledi. Özgen, "Kurumumuzun kuruluş vizyonu olan, Türk tarih ve medeniyetini ilmi surette tetkik ve tetebbu eylemek felsefesiyle hazırlanan bu eşsiz külliyatın, tarih araştırmalarına önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Medeniyet tarihimizin ve kültürel mirasımızın, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla uyumlu şekilde korunması ve yaşatılması için ortaya konan kararlılığın, bakanlığımızın destekleriyle daha da güçlendiğini ayrıca ifade etmek isterim. Şüphesiz bu gibi projeler, geçmişimize olan saygımızın ve geleceğe olan sorumluluğumuzun en somut göstergesi olmaktadır. Hep birlikte, kültürel ve tarihi değerlerimizi koruyarak, ülkemizin zenginliklerini tüm dünyaya sunmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.