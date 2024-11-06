Üye Girişi
Haberler

Kosovalı Gençler Bursa'daki Osmanlı Mirasını Keşfetti

Kosovalı Gençler Bursa'daki Osmanlı Mirasını Keşfetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Kosovalı üniversite öğrencileri, Bursa'da Osmanlı miraslarını ve vakıf eserlerini ziyaret etti. Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, bu gezi ile gençlere Osmanlı Devleti'nin tarihini ve medeniyetini tanıtmanın önemine dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen Kosovalı üniversite öğrencileri, Bursa'daki vakıf eserlerini ziyaret etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Ulu Cami'deki ziyarette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin kadim mirasını ve köklü medeniyetini yurt dışından gelen öğrencilere tanıttıklarını söyledi.

Kökleri mazide gözleri atide olan gençlere, üç kıtada hüküm sürmüş Osmanlı Devleti'ni ve vakıf medeniyetini anlatmanın önemini vurgulayan Yıldız, "Osmanlı'ya ilk başkentlik yapmış, 6 padişahımızın metfun olduğu, eski ismi Hüdavendigar Sancağı olarak da bilinen Bursa'da, 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi, Muradiye Külliyesi, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile Ulu Cami'de gençleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Yıldız, 18 öğrencinin gezi programının İstanbul'da başladığını, Bursa'daki abide yapılarla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mimarlık öğrencisi Ereza Kastratı da 5 gün önce başlayan ziyaretlerde çok güzel yerleri gördüklerini anlattı.

Ayrıca önemli bilgiler öğrendiklerini belirten Kastratı, "İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi, Galata Kulesi, Mihrimah Sultan Külliyesi'ni ziyaret ettik, kuş evlerini gördük. Vakıfların ne olduğunu öğrendik. Kuşlara bile dikkatinizi, şefkatinizi gördük. Bu bizim için çok güzel bir tecrübe oldu." dedi.

Tıp fakültesi öğrencisi Amer Suma ise Osmanlı mimarisini ve vakıflarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suma, "Osmanlı'nın mimari eserleri nasıl yaptığını, hangi motifleri kullandığını görmek bizim için bir ayrıcalık oldu. Ulu Cami çok donanımlı. Biz öğrenciler olarak, buradaki yazmaları ve maneviyatı çok beğendik ve takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.