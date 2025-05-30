Kosova'nın Tarih Kokan Şehri Prizren: Osmanlı'nın Mücevheri

Balkan ülkesi Kosova'nın küçük, tarih kokan şehri Prizren, yüzyıllarca ortak tarihi paylaştığı Osmanlının Balkanlar'daki "mücevheri" olarak nitelendiriliyor.

Kosova'nın güneybatısında, dağların gölgesinde saklı, adını "temiz altın" anlamına gelen "pür zerrin" kelimesinden alan ve Balkanlar'ın mücevheri olarak tarif edilen Prizren, ziyaretçilerini tarihle iç içe geçmiş zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Arnavut taş evleri, Osmanlıdan kalan han, cami ve köprüleriyle geçmişin izlerini bugüne taşıyan Prizren, aynı zamanda zengin mutfağıyla da ziyaretçilerin beğenisini çekiyor.

Prizren, Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar ve diğer etnik grupların bir arada yaşadığı kültür mozaiği olmasının yanı sıra dar sokakları ve sıcakkanlı insanlarıyla ziyaretçilerini geçmişin zarif dokusuyla kucaklıyor.

Taş Köprü ve Sinan Paşa Camisi

Tarihi şehir, 17. yüzyılda inşa edilen, Osmanlının zarafetini yansıtan süslemeleri, hat yazıları ve görkemli kubbesiyle bölgenin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Sinan Paşa Camisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Şehri adeta ikiye ayıran Lumbardhi Nehri üzerinde zarifçe uzanan tarihi Taş Köprü, Prizren'in simgesi olarak öne çıkıyor. 16. yüzyılda inşa edildiği belirtilen köprü, şehre gelen turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor.

Prizren'in tepesinde bulunan ve şehrin "kuş bakışı" görülebildiği Prizren Kalesi, ziyaretçilerine Şar Dağları'na kadar uzanan geniş manzara sunuyor.

"Buralar, Türklüğün yaşadığı yerler"

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp kökenli Türk turist Kamuran Abacıoğlu, AA muhabirine, Üsküp'e akraba ziyareti için geldiklerini, bu vesileyle bölgedeki ülke ve şehirleri gezmeye karar verdiklerini söyledi.

Abacıoğlu, gazeteci olarak görev yaptığı 1993'te bölgeyi eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ziyaret ettiğini belirterek, "Rahmetli Özal ile 4 ülkeyi gezdik. Her birinde birer gün kaldık." dedi.

"Buralar, Türklüğün yaşadığı yerler. Hala Türkçe konuşan çok insan var buralarda." diyen Abacıoğlu, Kosova'daki Sultan Murat Türbesi'nin 1989'da kötü durumda olduğunu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ederek güzelleştirdiğini anlattı.

"Prizren, Saraybosna'ya benziyor"

Saraybosna'dan gelen Ratiba Tadefi de uzun zamandır Prizren'i ziyaret etmek istediğini, ailesinin yaklaşık 100 yıl önce buradan Saraybosna'ya göç ettiğini belirtti.

Prizren'i Saraybosna'ya benzettiğini anlatan Tadefi, "Anne tarafımın köklerine dönmeye, keşfetmeye, bu şehri gezmeye geldim." dedi.

Tadefi, Bosna Hersek vatandaşlarının yılbaşından itibaren Kosova'ya kimlik kartlarıyla girişine izin veren uygulamanın başlamasının ardından ilk kez Kosova'yı ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.