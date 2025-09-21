Konya'da 22. Uluslararası Mistik Müzik Festivali Başladı
Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 99 semazenin şemai ayini ile açılış yaptı. Festival 30 Eylül'e kadar sürecek.
Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin açılışı Mevlana Meydanı'nda, "99 Neyzen, 99 Semazen" etkinliği ile yapıldı.
Semazenler; "Tevhid", "Tekbir", "Salat-ı Umiye" ve "Niyaz" ilahisiyle ayini şerifi icra etti.
Festivalin ilk gününde ise Mavera Türk Müziği Topluluğu, "Mehterin Sesinden Dervişin Nefesine" konseriyle Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat