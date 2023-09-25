Kırgızistan'da düzenlenen tiyatro festivali başladı

Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki Art-Ordo-2023 9. Uluslararası Tiyatro Festivali Haftası, Kırgız tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva'nın hayatını konu alan oyunla başladı.

Başkent Bişkek'teki Toktobolot Abdumomunov Kırgızistan Milli Akademik Drama Tiyatrosu'nda, Art-Ordo-2023 9. Uluslararası Tiyatro Festivali Haftası'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yılki festival, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kırgız tiyatro sanatçısı Kıdıkeyeva'ya ithaf edildi.

Açılışa, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ve Belarus'tan oyuncular ve yönetmenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, burada yaptığı konuşmada, 9. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ilkinin 20 yıl önce Kırgızistan'ın ev sahipliğinde başladığını hatırlatarak, bu etkinliğin yaşatılmasından gurur duyduğunu söyledi.

Rayev, festivalin Orta Asya'da en iyi tiyatro platformu olduğunu belirterek, bu sayede en iyi tiyatro sanatçılarını tanıma fırsatı sunulduğunun altını çizdi.

Kıdıkeyeva'nın hayatına değinen Rayev, tiyatro sanatçısının emeğiyle Kırgız tiyatrosunu dünya arenasına taşıyan ve yaşatan isim olduğunu vurguladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olarak tiyatroların gelişmesine öncelik verdiklerini dile getiren Rayev, 1. Türk Dünyası Tiyatro Festivali'nin bir ay sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, tiyatro oyunlarını değerlendirecek jüri başkanı ve üyeleri tanıtıldı.

Kıdıkeyeva'nın hayatını konu alan oyunla başlayan festival, kapanış ve ödül törenleri ile 29 Eylül'de sona erecek.