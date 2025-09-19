Haberler

Kıbrıs Gazisi Kemal Önder: Enkaz Altında Kalan Hatıralarımızı Kaybettik

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi'nin yıkılmasıyla, 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kemal Önder, hayatını kaybeden gazi arkadaşlarına ait fotoğraflarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Önder, yıllarca biriktirdikleri hatıraların yok olmasının kendileri için büyük bir kayıp olduğunu dile getiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi'nin bulunduğu binanın yıkılmasıyla daha önce hayatını kaybetmiş gazi arkadaşlarına ait fotoğrafları kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kemal Önder, enkaz altında kalan hatıralarının üzüntüsünü yaşıyor.

Gazi Kemal Önder, AA muhabirine, 1974 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde vatani görevini yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ilki 20 Temmuz 1974'te başlayan harekata katıldığını söyledi.

Harekat sırasında uçaksavar kullandığını ifade eden Önder, "Soydaşlarımıza yapılan zulmü durdurmak için gittik ve başarılı olduk. Bu bizim için büyük şereftir." dedi.

"Elimizde kalan birkaç fotoğrafla avunmaya çalışıyoruz"

6 Şubat depremlerinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi'nin bulunduğu binanın yıkıldığını belirten Önder, yıllardır biriktirdikleri hatıralarını da kaybettiklerini söyledi.

Her fotoğrafın ayrı bir anısının olduğunu ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Vefat eden arkadaşlarımızın, Kore gazilerinin fotoğrafları vardı. Kıbrıs'taki harekat sırasında çekilen fotoğraflarımız vardı. Hepsi enkaz altında kaldı. Bizim için büyük bir kayıp oldu. Elimizde kalan birkaç fotoğrafla avunmaya çalışıyoruz."

"21 metrekarelik konteynerde hizmet veriyoruz"

Depremden sonra geçici olarak konteynerde hizmet verdiklerini belirten Önder, şunları kaydetti:

"Şu anda 21 metrekarelik konteynerde hizmet veriyoruz. 170 üyemiz var. 10 kişi içeri girince 11'inci kişi için yer kalmıyor. Gelen misafirlerimizi, gazilerimizi dışarıda ağırlamak zorunda kalıyoruz. Yetkililere durumu ilettik, sağ olsun Valimiz bize yardımcı oluyor. Bizim en büyük dileğimiz, derneğimize ve misafirlerimize uygun, kalıcı bir bina yapılması."

