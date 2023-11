Kepez Belediyesi Osmanlı Kıraathanesini AESOB'a devretti

Kepez Belediyesi'ne ait Osmanlı Parkı içindeki Osmanlı Kıraathanesinin işletmesi, 5 yıllığına Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne devredildi. burada esnaf ve sanatkarlar için eğitim ve kültür faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Esnaf dostu Kepez Belediyesi, yine örnek bir protokolle esnafına destek oldu. Kepez Belediyesi ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kepez Belediyesi meclis salonundaki imza törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve esnaf odalarının başkanları katıldı. İmza töreninde konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Kepez Belediyemize ait olan Yükseliş mahallesi, Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde Osmanlı Parkı içindeki Osmanlı Kıraathanesi 5 yıl süreyle Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize devredilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı Kıraathanesi birliğimiz tarafından esnaf ve sanatkarlarımız için düzenleyeceğimiz kültür ve sanat faaliyetleri ile toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla kullanılacaktır "dedi.

"Emeği çok fazla"

Tütüncü ile beraber Kepez meclisinde 5 yıl birlikte görev yaptıklarını ve alınan tüm kararların esnaf lehine kararlar olduğunu da hatırlatan AESOB Başkanı Dere, "Başkanımız sözde değil, özde esnaf dostu bir belediye başkanıdır. Başkanımız göreve geldiğinden bu yana her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın lehine çalışmalar yapmış, esnafımızın para kazanabilmesi, refah ve huzurlu bir ortamda para kazanabilmesi için projeler gerçekleştirmiştir. Her işte birliğimiz ve odalarımızla işbirliği içinde olmaya önem vermiştir. Esnaf Odalarımızın başarılarında ve bugüne geldiği noktada başkanımızın emeği ve katkısı çok fazladır. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Odalarımızın her türlü etkinliğinde, açılışında, organizasyonunda, düğünde, nişanda, cenazesinde başkanımız yanımızda oldu. Pandemi döneminde esnafımıza her türlü desteği verdi. İlaçlamadan sağlık kitine, gıda kolisinden maskeye kadar aklınıza gelen her türlü desteği sağladı "diye konuştu.

"Kentin en büyük STK'sı"

Tütüncü de, "Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan esnaf odalar birliğimizle birlikte beraber ortak bir projeye başlıyoruz. Bizim için özel olan önemli hatıraları olan bir kahvenin, geleneksel bir kahvenin, esnaf kahvesine dönüştürülmesi, esnaf kültürünün yaşatılmasına adım atılmasıyla ilgili bir projeye başlıyoruz " dedi.

"Esnaf kültürü yaşatılacak"

"Biz istiyoruz ki; o Ahilik kültürünü 365 gün yaşayalım " diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, "Bu park, kahve bunu yaşatsın. Orada esnaf kültürünü yaşatan güzel bir ortamı oluşturacağız. Nasıl ki; Ahilik etkinliklerinin Antalya için, esnafımız için simgesel bir değeri varsa, bugün yapmış olduğumuz bu protokolle Osmanlı Parkı'nın esnaf odalar birliğimizce bir projeye konu edilmesi de aynı şekilde simgesel bir anlam ifade etmektedir. Bugüne kadar biz en çok esnafların belediyesi olma konusunda bir gayreti ortaya koyduk. Bizim için esnaf toplumun temeliydi. Bütün hareket alanlarımızda her şeyden önce esnafın huzur ve mutluluğunu düşündük. Onlar mutlu olsun esnaf mutlu olsun istedik. Bu yaklaşım ve bakış açımız bizim belediyecilik faaliyetlerimizin de temeli oldu. Esnafımızla nice önemli çalışmaları yine esnafımızla beraber sürdürdük. Sorunlar karşısında da yine birlikte aynı masadan el sıkışarak, kucaklaşarak kalktık. Yerel yönetimde alacağınız kararları Esnaf Odalar Birliği ile beraber alırsanız o zaman orada farklı bir bereketin toplumun her kademesine ulaştığını görürsünüz. 15 yıldır Kepez'deki yolculuğumuzun özeti aslında budur. Bundan sonrada aynı yaklaşımla yolumuza ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Bugün yapmış olduğumuz bu protokolde esnaf odalar birliğimize ne kadar kıymet verdiğimizin, bütün esnaf odalarımıza ne kadar değer verdiğimizin açık bir göstergesidir. İnanıyorum ki; Osmanlı Bahçesi güzel bir esnaf bahçesi haline gelecek" diye konuştu.

Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak her zaman esnafla el ele kol kola olduklarını, esnaf mutlu olursa toplumun mutlu olacağını ve kazananında yine Antalya olacağını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından işbirliği protokolü imzaladı. - ANTALYA