Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafikte yaya ile ticari taksi sürücüsünün kavga ettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ticari taksinin araç kamerasına yansıyan görüntülerde yayanın sürücüye küfür etmesinin ardından kavganın başladığı, yayanın kutularla sürücüye vurmaya çalıştığı da yer aldı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün trafikte yaşanan kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya olarak yola çıkan A.T. isimli yaşlı adamın, eliyle ticari taksiye dur işareti yaptığı ve ardından "Yaya geçidi nerede" diye seslenen taksi sürücüsü S.S.'ye küfürle karşılık verdiği ve karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga ettiği görüldü.

Kavganın hemen öncesinde alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adamın iki siyah poşet içerisindeki içecek kutularıyla sürücünün kafasına doğru vurmaya çalıştığı görülürken, sürücünün yumruk atması sonucu yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

Yine olay anında takside yolcu olarak bulunan bir kadının, taksiciye "Yapma abi, çocuklar var" diye uyarılarda bulunduğu duyuldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan taksi sürücüsü S.S.'yi gözaltına almış, araçtan inerek kavgaya karıştığı belirlenen sürücüye 180 bin TL idari para cezası, daha önce de benzer bir olaya karıştığı tespitiyle ehliyetine süresiz olarak el koyarak, aracı da 60 gün süreyle trafikten men etmişti.

Olayın ardından A.T. isimli vatandaşın şikayetçi olması üzerine ifadesine başvurulan taksi sürücüsünün karakoldan serbest bırakıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı