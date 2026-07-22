Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde altyapı alışmaları sırasında freni boşalan kamyonun ezdiği 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Altyapı çalışmalarının yürütüldüğü sokakta freni boşalan Y.P.'nin kullandığı 63 AET 822 plakalı kamyon, geriye doğru gitmeye başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir isimli kız çocuğunu ezdikten sonra duvara çarparak devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı