KBÜ İletişim Fakültesi Altın Safran'da 5 yapımla finale kaldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, 27'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde beş belgeselle finale yükselerek dikkat çekti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, 27'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde 5 yapımla finale kalarak önemli bir başarı elde etti.

Festivalde "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri", "AFK", "Alt F4", "Bir Zamanlar Yenişehir Sineması" ve "Körebe" adlı yapımlar, farklı kategorilerde finale kalmaya hak kazandı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk'un yönetmenliğini yaptığı "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri" adlı yapım finale yükseldi.

Ulusal Öğrenci Belgesel Film kategorisinde ise dijital oyun bağımlılığına odaklanan "AFK", çocukluk oyunlarının dijitalleşmesini ele alan "Alt F4" ve Karabük'ün kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Yenişehir Sineması'nı konu alan "Bir Zamanlar Yenişehir Sineması" ile "Körebe" adlı yapımlar finale kaldı.

Gösterimler 10 Haziran 2026 tarihinde Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Film ekipleri, gösterimlerin ardından izleyicilerle söyleşi yapacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı