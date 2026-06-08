Haberler

KBÜ İletişim Fakültesi Altın Safran'da 5 yapımla finale kaldı

KBÜ İletişim Fakültesi Altın Safran'da 5 yapımla finale kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, 27'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde 5 yapımla finale kaldı. Kültürel miras, dijital oyun bağımlılığı ve çocukluk oyunlarının dijitalleşmesi gibi konuları işleyen belgeseller, 10 Haziran 2026'da gösterilecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, 27'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde beş belgeselle finale yükselerek dikkat çekti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, 27'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde 5 yapımla finale kalarak önemli bir başarı elde etti.

Festivalde "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri", "AFK", "Alt F4", "Bir Zamanlar Yenişehir Sineması" ve "Körebe" adlı yapımlar, farklı kategorilerde finale kalmaya hak kazandı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk'un yönetmenliğini yaptığı "Gıygaşuk: Safranbolu'nun Köyleri" adlı yapım finale yükseldi.

Ulusal Öğrenci Belgesel Film kategorisinde ise dijital oyun bağımlılığına odaklanan "AFK", çocukluk oyunlarının dijitalleşmesini ele alan "Alt F4" ve Karabük'ün kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Yenişehir Sineması'nı konu alan "Bir Zamanlar Yenişehir Sineması" ile "Körebe" adlı yapımlar finale kaldı.

Gösterimler 10 Haziran 2026 tarihinde Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Film ekipleri, gösterimlerin ardından izleyicilerle söyleşi yapacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak

Türk siyasi tarihinde bir ilk! Krizin çözümünün tek yolu var
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık