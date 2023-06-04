Kazan Tatarları Eskişehir'de Sabantuy Festivalinde Buluştu

Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Sabantuy Festivali'ne Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Kazan Tatarları katıldı. Festivalde dua edildi, Tataristan'dan gelen sanatçılar ve halkoyunları ekipleri gösteri sundu. Festival sayesinde Tatarların örf ve adetleri gelecek nesillere aktarıldı.

Kazan Tatarları, Çifteler ilçesinde düzenlenen Sabantuy Festivalinde bir araya geldi.

Osmaniye Mahallesi'ndeki mesire alanında Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen etkinliğe, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin, dernek üyeleri ile aralarında Antalya, İzmir ve Konya'nın da bulunduğu Türkiye'nin farklı şehirlerden gelen Kazan Tatarları katıldı.

Festivalde dua edildi, Tataristan'dan gelen sanatçılar ve halkoyunları ekipleri gösteri sundu.

Tataristan Cumhuriyet Türkiye Yetkili Temsilcisi Gataullin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival sayesinde gelecek nesillere Tatarların örf ve adetlerinin aktarıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Tatarlar bulunduğu her yerde, örf ve adetleri, tarihi, kültürü, şarkıları hem de spor etkinlikleri, yetenekleri gösteriyorlar. Festivalin amacı ilkbahar tarlalardaki ekin işlemleri bittikten sonra doğaya teşekkür etmek için Tatar halkı birlikte toplanmış, çok eskilerden bugüne kadar geleneği devam ettiriyoruz."

"Geleneklerimizi 130 yıldır Eskişehir'de sürdürüyoruz"

Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Vedat Doğu da 130 yıldır her yıl geleneksel olarak festivalin yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tataristan, Sibirya yakınlarında soğuk bir iklime sahip olduğu için ekim ayları, buzlar çözüldükten sonra tarlalar ekilir. Bu da nisan ve mayıs aylarında tohumlar tarlaya ekildikten sonra haziran ayı başında ürünler bereketli çıksın diye Sabantuy ekinliği yapılır. Bu etkinlik bu adetleri 130 yıldır devam ettiriyoruz. Tataristan'da şu anda Rusya bölümünde yaşayan 15 milyona yakın Kazan Tatarı var. Kazan Tatarları genellikle dünyanın her tarafına yayılmış vaziyette, bizim de burada bir köyümüz var. 130 yıldır burada yaşamaya devam ediyoruz."