Kayserili yazar Erciyes Dağı'nın karakteristik yapısını kitaba döktü

Kayserili Yazar Nevzat Aktaş, tarihi ve manevi şahsiyetlerle özdeşleştirdiği Erciyes Dağı'nı kaleme aldı.

Kayserili Yazar Nevzat Aktaş, Erciyes Dağı'nın karakteristik yapısını kitaplara döktü. Erciyes'i sadece bir dağ olarak değil, kitaplarında hikayelerin başkahramanı olarak kurguladığını söyleyen Aktaş, "Erciyes'ten Hikayeler, buranın çevresinde yaşamış, Kayseri'nin 7 tane kahramanı veya büyüğü diyebileceğimiz insanların hikayesini anlatıyor. Erciyes'ten Hikayeler olarak adlandırılmasının sebebi, bu 7 kişinin Erciyes'e benzetilerek ve yer yer hikayeler de insan gibi olaylara karışarak hikayeleri oluşturmasından ötürü bu şekilde adlandırıldı. Kızılören kasabasının çok ünlü ve büyük bir Alperen'i var. Alperen bildiğiniz gibi savaşçı din büyükleri anlamına gelmekte. Selçuklular zamanında Anadolu'nun yurt edinilmesi sürecinde önemli görevler üstlenmiş Sultan Kılıç Aslan ile Haçlı savaşlarına katılmış büyük bir kahramanımızdır Omuzugürzlü Hazretleri. Efsaneleri hala dilden dile kasabamızın büyükleri arasında anlatılır ve yeni nesillere aktarılır. Bizlere de Omuzugürzlü hazretlerinin hikayeleri çocukken çokça anlatılmıştı. Hafızamızda yer edinmiş ki sürekli Omuzugürzlü hazretlerinin hikayesini yazma isteği vardı. Küçüklüğümde Erciyes Dağı'na baktığım zaman Omuzugürzlü hazretlerine çok benzetirdim. Erciyes, Omuzugürzlü hazretlerinin kahramanlıkları gibi görünürdü bana. Yaşımız ilerledikçe Erciyes Omuzugürzlü hazretlerine benzetilip, bunların bir hikayesi yazılamaz mı şeklinde düşünce oluştu" ifadelerini kullandı.

"Erciyes'in her yönden farklı bir kişiye benzediğini fark ettim"

Erciyes Dağı'nın manzarasına kentin farklı yerlerinden bakıp esinlendiğini söyleyen Aktaş, "Erciyes öyle güzel bir dağ ki, dünyanın en yakışıklı dağı şeklinde ifade ediyorum. Onun her yönden farklı bir manzarası olduğunu, her yönden bir kişiye benzediğini, insan yüzü gibi bir yüzünün olduğunu fark ettim. Ben de Erciyes'in fotoğraflarını çekiyorum, ancak daha çok hikayesi anlatılması gereken bir kişi gibi görünüyor. İncesu'dan Erciyes'e bakınca Omuzlugürzlü hazretlerine, şehir merkezinden baktığım zaman Erciyes iki tane görünür ve Kerim ile Aslı hikayesinde Erciyes'e yer verdim. Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı taraflarından baktığın zaman üç başlı olarak görünür. Bu yönü ile Erciyes Dağı'nı oradaki hikaye kahramanı olan Ağgelin'e benzeterek anlatmaya çalıştım. Talas' tan bakıldığında ise Erciyes kolları şefkatlice açmış bir baba gibi görünür ve bu yönüyle Somuncu Baba hazretlerine benzeterek onun hikayesini kaleme aldım. Hikayelerimiz bu şekilde oluştu. Erciyes hikayelerin başkahramanı ve hikaye kahramanlarına benzetilen kişi, bununla da kalmayıp hikayelerde canlanıp, hikaye kahramanı olarak yer almaktadır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı