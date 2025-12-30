Yaşlılar Korosu Hollanda'dan Konser Daveti Aldı

KAYSERİ'de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki 20 kişiden oluşan Ulu Çınarlar Korosu, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde kurumu ziyaret eden Hollanda'nın Inholland Üniversitesi akademisyenlerinden, ülkelerinde konser vermeleri için davet aldı. Ulu Çınarlar Korosu'nun Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin, "Koromuzu dinlediler, çok ilgi gösterdiler. Bizi Hollanda'ya davet ettiler. Coşkulu bir program yaptık. Türk Halk Oyunları'nda da yaşlılarımıza eşlik ettiler. Ekibe de çok büyük moral oldu" dedi. Koronun, gelecek aylarda Hollanda'ya gitmesi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hizmete alınan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde en büyükleri 94 yaşında olan 20 kişinin oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu, müzik eğitmeniyle haftada 2 gün bir araya gelip, enstrümanlarla öğrendikleri çeşitli eserleri seslendiriyor. Bugüne kadar pek çok özel günlerde de çeşitli yerlerde sahneye çıkan, hem eğlenen hem de eğlendiren koro, Çanakkale etkinlikleri kapsamında verecekleri konserin de hazırlıklarına devam ediyor. Kentte birçok önemli konsere imza atan ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin'in koro şefliğini yaptığı Ulu Çınarlar Korosu, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde merkezi ziyaret eden Hollanda'nın Inholland Üniversitesi akademisyenlerin dikkatini çekti ve ülkelerinde konser vermek için de davet aldı. Heyetin ziyareti sırasında konser veren Ulu Çınarlar Korosu'nun performansından etkilenen Hollandalı akademisyenler, 20 kişilik koroyu kendi ülkelerine davet etti.

'SOKAK KONSERLERİ VERDİĞİMİZ BİLE OLUYOR'

Koronun Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin, "2019 yılında koromuz kuruldu. Yaşlılar, ulu çınarlarımız haftada 2 gün buraya gelerek çalışma yapıyoruz. Ses eğitimi ve koro çalışması yapıyoruz. Zaman zaman konserlerimiz oluyor. Şu anda da Çanakkale Haftası için bir konser hazırlığı içindeyiz. Koroya genelde ilgi duyan büyüklerimizi davet ettik. Tamamı müziği seven ve gönüllü yaşlılarımızdan oluşuyor. Koromuz çok popüler ve sevilen bir koro. Zaman zaman sokak konserleri verdiğimiz bile oluyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinin önemine de vurgu yapan Bilgin, "Bu faaliyetler destek olmazsa yürümez. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Memduh Büyükkılıç bizi çok destekliyor. Zaman zaman ziyaretimize de geliyor. Vali Bey ziyaretimize geliyor. Zaman zaman değişik kurumlara farklı konserler vermeye gidiyoruz. Birçok etkinliğe gidiyoruz. Halk konserleri vermek bizim en büyük hedefimiz. Yıl içinde bazı halk konserlerimiz oluyor. Okullarda gençlerle yaşlılarımızı buluşturup konserler veriyoruz. O faaliyetler hem ulu çınarlarımıza moral oluyor. Hem de yaşlıların ve gençlerin kaynaşması adına çok önemli oluyor. Çok da güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

'HER ETKİNLİKTE MORAL OLUYORUZ'

Koroya ilginin yurt dışına kadar ulaştığını belirten Bilgin, "Koromuza ilgi çok büyük. Hollanda'dan akademisyenler geldi. Koromuzu dinlediler. Çok ilgi gösterdiler. Bizi ekip olarak Hollanda'ya davet ettiler. Ekibimizi merak etmişler. Coşkulu bir program yaptık. Türk Halk Oyunları'nda da yaşlılarımıza eşlik ettiler. Ekipteki insanlara da çok büyük moral oldu. Daha önce çeşitli festivaller için yurt dışına gittim. Çok farklı bir ortam, çok farklı bir havası var. Kültürler arası kaynaşma amacıyla bu tür etkinlikler de önemli oluyor. Buradaki insanlara da çok büyük moral olacak. Biz, buradaki büyüklerimizle birlikte her etkinlikte büyük bir moral buluyoruz" dedi.

'ÇOK MEMNUN OLDUK'

Merkezin koordinatörü Bülent Şener ise "Ulu Çınarlardaki asıl amaç 65 yaş üstü yaşlılarımızın etkin ve etkili yaşlanmalarını kolaylaştırmak. Bu yaşta karşılaşacakları çağın gerektirdiği hastalıkların önüne geçilmeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memduh Büyükkılıç Başkanımız projemizi desteklemekte ve sürekli yardımcı olmaktadır. Erciyes Üniversitesi ile ortak proje ile Hollanda'dan sosyal hizmet bölümünden akademisyenler kurumumuza gelip inceleme yaptılar. Merkezimizi çok beğendiler. Yaşlılara yönelik bu kadar hareketli bir kurum görmediklerini söyleyip terapi olduğunu söylediler. Koro ile birlikte yaşlılarımızı Hollanda'ya davet ettiler. Biz de bu durumdan çok memnun olduk" diye konuştu.

Koronun, gelecek aylarda Hollanda'ya gitmesi planlanıyor.