Haberler

Erciyes'in Gölgesinde: Jandarma Belgeseli Tanıtıldı

Erciyes'in Gölgesinde: Jandarma Belgeseli Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarını anlatan belgeselin lansmanı yapıldı. Törende konuşan yetkililer, güvenliğin teknoloji ve insan gücüyle sağlandığını vurgulayarak, belgeselin teşkilatın hizmetlerini tanıttığını belirtti.

Kayseri'de 'Erciyes'in Gölgesinde: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı' belgeselinin lansmanı düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Vekili Mehmet Türköz, jandarmanın devletin şefkatini ve gücünü aynı anda temsil eden köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Jandarmanın teknolojiyi, modern güvenlik yöntemlerini ve güçlü insan kaynağını bir araya getirerek yerel alandaki başarısını her geçen gün daha da ileri taşıdığını vurgulayan Türköz, "Özellikle son yıllarda kullanılan modern araçlar, teknolojik sistemler, insansız hava araçları gibi teknolojik imkanları ve uzmanlaşmış personelimiz, güvenlik hizmetlerimizin etkinliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Ancak biz biliyoruz ki güvenliğin temelinde sadece teknoloji değil insan vardır. Bugünkü lansman programımız bu güçlü yapının geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt da belgeselin güçlü ve köklü jandarma teşkilatının Kayseri'de yürüttüğü çalışmaların, emniyet ve asayişi sağlamak adına sunduğu hizmetlerin bir bölümünü ortaya koyduğunu söyledi.

Belgeselin oluşturulma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Kanunların bize verdiği yetki ve sorumlulukla teknolojinin ve çağın imkanlarından en üst seviye yararlanarak Kayserimizin asayiş ve güvenliğine katkı sunmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bu şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden yürekten kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın ve milletimizin güvenliği uğrunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, görevleri başındaki tüm jandarma personelimize başarılar diliyorum."

İl dışında olan Vali Gökmen Çiçek, Vali Vekili Mehmet Türköz'ün cep telefonundan katılımcılara seslendi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da böyle anlamlı bir projeye destek vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Duygu Uludaşdemir ise proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından belgesele katkıda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

Sınır komşumuzdaki tarihi gelişmeye ABD'den ilk yorum: Destansı
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Ekmek parası kazanan Suriyeli, 3. kattan aşağıya düştü

Ekmek parası kazanan Suriyeli, 3. kattan aşağıya düştü
Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın