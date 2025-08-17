Kayseri'de 112 Acil Sağlık Ekibinden Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Kayseri'de 112 Acil Sağlık ekibi, 4 yıl önce doğumda nefes alamadığı için müdahaleyle yaşama döndürdükleri Ubeyde Aydın için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Üçüncü çocuğuna hamile Gülay Aydın'ın 17 Ağustos 2021'de evde aniden sancısı tuttu. Cengiz Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra yanına gittiği eşinin o esnada doğum yaptığını fark etti.

Cengiz Aydın'ın haber vermesi üzerine, komuta merkezindeki sağlık çalışanı "doğum eyleminin gerçekleştiği, nefes almayan bebekte morarma olduğu" bilgisini Melikgazi 9 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Fatma Gümüş, acil tıp teknisyeni Demet Uyar ve ambulans şoförü Murat Filik'e bildirdi.

Kısa sürede eve gelen ekipler, bebeğin kordonunu keserek, ağrılı uyaranlar verdi. Bir süre sonra Ubeyde'nin nefes almaya başladığını gören aile ve sağlık ekipleri büyük mutluluk yaşadı. Kuvöze alınan Ubeyde, annesi Gülay'la birlikte Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekip, 4 yıl sonra Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce üzerinde ambulans figürü ve Ubeyde'nin isminin yazılı olduğu yaş pastayı yaptırarak, aileyi ziyaret etti.

Aileyi kutlayan sağlık çalışanları, Ubeyde'ye üflettikleri pastayı birlikte kesti.

"Biz insanların hayatlarına dokunuyoruz"

Paramedik Fatma Gümüş, AA muhabirine, Ubeyde'yi 4 yıl sonra tekrar görünce heyecanlandığını ve duygulandığını söyledi.

Vakalarda doğumun olağanüstü anlarına da şahit olduklarını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Bize vakada doğum eyleminin gerçekleştiği, çocuğun nefes alıp vermediği, morardığı ve doğduğunda kafasını yere çarptığı bildirildi. Geldiğimizde doğum gerçekleşmiş, nefes almıyordu. Pozisyondan dolayı morarmıştı. Biz ilk aldık ve ağrılı uyaranlar verdik. Çocuk daha sonra ağlamaya başladı. Ubeyde'nin ilk ağlama seslerini duyduğumuzda gerçekten biz de çok mutlu olmuştuk. Ubeyde'yi görmek beni çok mutlu etti. Bizim de bu vakalarımızın sonuçlarını görmek ekstra mutlu ediyor. Her meslek kutsal ama bizim mesleğimizi ayrı kutsal olarak görüyorum. Biz insanların hayatlarına dokunuyoruz. Ubeyde de bunlardan biri."

"Şimdi onu 4 yaşında görmek bizler için ayrı bir duygu oldu"

Acil tıp teknisyeni Demet Uyar da komuta merkezi tarafından vaka kendilerine verildiğinde endişeli olduklarını ifade etti.

O gün yaşananları anlatan Uyar, "Buraya geldiğimizde ekip sorumlumuz, Ubeyde'yi kucağına aldığında ve ağrılı uyaranları verdiğinde ağlamaya başlayıp nasıl ilk nefesini aldıysa bizler de bir nefes aldık. Şimdi onu 4 yaşında görmek bizler için ayrı bir duygu oldu. O günü tekrar hatırlamak bize ayrı bir heyecan verdi. O hayata bir bebeğin gelmesini sağlamak, onu ve annesini huzurlu ve güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırmak bize de ayrı mutluluk veren bir duygu oluyor." diye konuştu.

"Ellerinden geleni yaptılar"

Baba Cengiz Aydın ise o gün büyük bir şok atlattıklarını ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çok yardımcı olduğunu anlattı.

Oğlu Ubeyde'nin doğum günü organizasyonu için emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

"O gün eşimle birlikteydik. Bir anda sancısı tuttu. Eve geldiğimde 'Çok kötüyüm.' dedi. Dışarıda araçlarımız vardı ama o gün yoktu. Ortada kaldık. Ne yapalım diye düşünürken ambulansı aradım. Yolu tarif ederken eşim 'Acilen yanıma gel.' dedi. Yanına geldiğimde çocuk bir anda doğdu. Ayaklarımın üstüne düştü. Kucağıma aldım. Ambulans ekipleri de yetişti. Geldiklerinde çocuğun kordonunu kestiler. Çocuğu sardılar ve nefes almıyordu. Çok korktum. Bir de gözümden ameliyatlıydım ve gözüm kanıyordu. Ellerinden geleni yaptılar. Şoför abim bana o gün çok yardımcı oldu. Göbek bağını kestiler ve bizi sakinleştirdiler. Çok metanetliydiler. Bugün de çok mutluyuz. Bugünü düşünüp gelmeleri bile yeterdi bizim için."

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden anne Gülay Aydın ise sürpriz doğum günü nedeniyle ailece çok sevindiklerini, kendileri için güzel bir anı olacağını anlatarak, hediyeler için teşekkür etti.

Ubeyde Aydın da birlikte pasta kestikleri ve oyunlar oynadıkları için çok mutlu olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Figen Gürbeden de 112 Acil Sağlık ekiplerinin büyük bir fedakarlık ve sorumluluk duygusuyla çalıştığını ve 7 gün 24 saat acil vakalara müdahale ettiğini kaydetti.