Kastamonu'nun yöresel halk oyunu "Sepetçioğlu"nu emekliler yaşatıyor

Kastamonu'da tarihi beylikler dönemine uzandığı düşünülen "Sepetçioğlu" halk oyunu, günümüzde emekliler tarafından kurulan ekibin de aralarında bulunduğu az sayıdaki grup tarafından geleceğe aktarılmaya çalışılıyor.

Kentin önemli değerleri arasında yer alan "Sepetçioğlu" halk oyununun tarihi tam bilinmese de Beylikler dönemine kadar ulaştığı tahmin ediliyor.

Araç ilçesinde babası sepet ustası olan Sepetçioğlu Osman Efe'nin halka zulmeden bir kişiye karşı gelmesi ve ailesiyle öldürülmesinin ardından türküsünün söylendiği düşünülüyor.

Genellikle davul zurna eşliğinde 4-6 kişilik grupla oynanan Sepetçioğlu oyununda hareketler, yiğitlik göstergesi şeklinde yapılıyor.

Oyuna özgü kıyafet giyen ekip, daire şeklinde dönerek sergiledikleri figürlerle oyunu tamamlıyor.

"Kültürümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz"

Kastamonu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sebahattin Güner, AA muhabirine, derneklerinin 2000 yılında kurulduğunu söyledi.

"Sepetçioğlu" halk oyunu ile ilgili çalışmalara 2012 yılında başladıklarını belirten Güner, "O zamandan bu tarafa bu ekiple birlikte yürütüyoruz. Derneğimizde sadece bu tür etkinlikler yok, halk müziği ve sanat müziği koroları, şiir yarışmaları gibi etkinliklerimiz var ama ağırlıklı olarak Sepetçioğlu ile yöre kültürümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Ekibin tamamına yakınının emekli olduğunu vurgulayan Güner, "Gönül verdiler. Birbirimizden de kopmuyoruz. Güzel bir birlikteliğimiz var. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Yöremizi seviyoruz. Gençlerde biraz merak zayıf. Bunların okulda başından sonuna kadar öğretilmesi lazım. Şu anda oynayan 3-4 ekibimiz var." diye konuştu.

"Sepetçioğlu" oyununu oynayan ekipte yer alan İhsan Yalınkılıç ise 72 yaşında olduğunu belirterek, "Dağcılık yapıyorum. Spora devam etmeye çalışıyorum. Sepetçioğlu bizim mahalli, yaşatmaya çalıştığımız bir kültürümüz." ifadesini kullandı.

Kültürlerini yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Yalınkılıç, şunları söyledi:

"13 arkadaşımızla bu işi devamlı yapmaya çalışıyoruz. Büyük kutlamalarda, İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde, kurumların kutlamalarında ve düğünlerde oynuyoruz. Yaş aralığı 60 ila 72 arasında. Gençleri de aramıza alıyoruz ama sebatkar davranmıyorlar. Birkaç kez geldikten sonra ayrılıyorlar. Üzülüyoruz tabii ki bu konuda."

Sepetçioğlu türküsünün sözleri ise şöyle:

"Sepetçioğlu bir ananın kuzusu / Hiç gitmiyor kollarımın sızısı / Böyle imiş alnımızın yazısı / Yassıl dağlar Osman Efem geliyor / Yaslan Sepetçioğlu yaslan / Laleli çimenli dağlara yaslan / Analar doğurmaz sen gibi aslan / Yassıl dağlar Osman Efem geliyor aman / Kalk gidelim kışla önü aşağı / Salıvermiş ince belden kuşağı / Yaman olur Kastamonu uşağı / Yassıl dağlar Osman Efem geliyor aman / Hep düşmanlar mahkemeye doldular / Anamı babamı mahkemeden kovdular / Sünek gibi koç yiğidi boğdular / Yol verin Aslan Efem'e aman dumanlı dağlar."