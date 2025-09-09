Karahöyük'te 3.500 Yıllık Kartal Başlı İnsan Figürlü Mühür Bulundu

KONYA'da Karahöyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık kartal başlı insan figürlü mühür bulundu. Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, "İnsan bedenli tek başlı kartal mührü bulduk. Bu sezonun en önde gelen buluntuları arasında yer alıyor. Bu buluntular da o dönemin inanç sistemini yorumlamamızı sağlıyor" dedi.

Meram ilçesindeki Karahöyük'te yeni sezon kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan başkanlığında yürütülen kazılarda 3 bin 500 yıl öncesinin inanç sistemine dair yeni buluntular ortaya çıkartıldı. Doç. Dr. Arıkan, "Enteresan buluntularla karşılaştık. Gündelik hayatla dini hayatın bir arada döndüğü, inanç sistemine dair daha detaylı bilgiler elde etme imkanı sağladık. Günlük kullanılan alanlarda yoğun olarak bebek iskeletleriyle karşılaştık. Bebeklerin de doğumdan birkaç ay içerisinde öldüklerini tespit ettik. Ancak neden hayatlarını kaybettiklerine dair çalışmalarımız antropologlarımız tarafından sürdürülüyor" dedi.

YETİŞKİNLERİ YAKIP, BEBEKLERİNİ ODALARINA GÖMMÜŞLER

Kazılarda, o dönem yaşayan insanların ölen bebeklerini odalarına gömüp, yetişkinlerin cenazelerini ise yaktıklarını tespit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Arıkan, "Çocuklarını kullandıkları alanlara defnetmelerini dönemin inanç sistemiyle alakalı diye düşünüyoruz. Burada sadece depolar veya çocuk mezarları yok. Dini aktivitelerle de ilişkilendirebileceğimiz bir altar alanı var. Yapıların etrafında çeşitli figürler, bebeklerle ilgili hediyeler de keşfettik. Yetişkinleri kremasyon yapıp uzaklaştırıyorlar, belki bebeklerini gündelik hayatın bir parçası olarak hatırlamak istiyorlar, göndermek istemiyorlar. Şimdilik verilerimiz bebeklerin gündelik hayattaki kamusal alanlara gömüldükleri yönünde" diye konuştu.

3 BİN 500 YIL ÖNCEKİ KONYALILAR KALAMAR TÜKETMİŞ

Karahöyük'te deniz ürünlerini ve kalamar tüketilmesinin ilginç bulduklarını belirten Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan şöyle konuştu:

"Hacim olarak geniş olan çok sayıda pitos buluyoruz. Bunların içinde sadece tarım ürünleri olmadığını, tatlı su ve denizden gelen balıkları da buluyoruz. Tatlı su ürünlerini çay ve nehirlerden ve Beyşehir Gölü'nden getirildiği yönünde, deniz ürünlerinin ise örneğin kalamar gibi Alanya'dan Konya Karahöyük'e getirildiklerini düşünüyoruz. Hayvan popülasyonu bugünden çok daha zengin ve çeşitli. Burada kızılgeyik ve alageyik olduğunu biliyoruz. Tavşan bol miktarda var ve tükettiklerini biliyoruz. Sırtlan ve mağara ayısı kemiklerine rastladık. İlginç olabilecek ürünlerden birisi de kalamarın Konya Karahöyük'e getirilip tüketiliyor olması."

'DÖNEMİN İNANÇ SİSTEMİNİ YORUMLAMAMIZI SAĞLIYOR'

Kartal başlı, insan figürlü mührünün dönemin inanç sistemine ışık tuttuğunu ifade eden Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, "Bu yılın özgün buluntuları arasında yine inanç sistemiyle ilişkilendireceğimiz bazı figürlerimiz var. Konya Karahöyük kişilerin imzalarıyla, mühürleriyle ön plana çıkmış yerleşmelerden birisi. İnsan bedenli tek başlı kartal mührü bulduk. Bu sezonun en önde gelen buluntuları arasında yer alıyor. Bu buluntular da o dönemin inanç sistemini yorumlamamızı sağlıyor. İmzamız kendimizi nasıl yansıttığımızı gösteriyor. Kişiliğimizin oluşması da hem inanç sistemlerimiz hem de yaptığımız işle ilişkili oluyor. O mühürlere bakıp, ya da neler gösterdiklerine bakıp ne düşündüklerini anlamak mümkün oluyor" diye konuştu.