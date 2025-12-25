Karagöz gölge oyunu laboratuvarla gelecek nesillere aktarılacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Karagöz gölge oyunu, Karagöz Laboratuvarı'yla geleceğe taşınacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezince (KARAKUM) oluşturulan Karagöz Laboratuvarı'nda Karagöz ve Hacivat oyunları izlenebilecek.

Gelecek ay hizmete girmesi planlanan laboratuvarı ziyaret edenler, hem buradaki koleksiyon eserler üzerinden Karagöz ve Hacivat'ın tarihsel gelişimini inceleyecek hem de her yaşa uygun tasvir ve kukla yapımı ile oynatma atölyelerine katılabilecek.

KARAKUM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, AA muhabirine, 2020'nin mart ayında kurulan merkezin bugüne kadar çok sayıda önemli projeye imza attığını söyledi.

Karagöz gölge oyununun UNESCO tarafından tescillendiğini hatırlatan Öztahtalı, "Karagöz artık sadece Bursa'nın ve ülkemizin değil, bütün dünya insanlarının ortak mirası olarak tanıtılmaya çalışılan bir merkez konumunda. KARAKUM da bütün dünyaya Karagöz'ü anlatmanın, akademik olarak tartışmanın, bilimsel olarak geçmişe doğru onu seyahat ettirmenin yolu olarak kuruldu." dedi.

Öztahtalı, daha sonra bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere taşıyabilmek amacıyla hayali (Karagöz ve Hacivat oynatıcısı) Nevzat Çiftçi ile herkesin ziyaret edebileceği bir Karagöz Laboratuvarı oluşturmaya karar verdiklerini anlattı.

"Laboratuvar" denilince akla genellikle bilimin geldiğini vurgulayan Öztahtalı, şöyle konuştu:

"KARAKUM olarak Karagöz'ün bilimini yapmak üzere kurulduğumuza göre bir laboratuvara ihtiyacımız vardı. Karagöz Laboratuvarı, Karagöz'ün bilimsel olarak çalışıldığı ve insanlarla buluştuğu bir mekan haline geliyor. Böylece burada çocuklarımız hem Karagöz izleyebilecek hem de Karagöz oynatabilecek ve tasvir yapabilecek. Laboratuvar çalışmalarıyla Karagöz'ü gelecek nesillere taşıyacağımız bir yol oluşturmaya çalıştık.

Öngörümüz 2026 yılının ocak ayında Karagöz Laboratuvarı'nı ziyarete açmak. Başta çocuklarımızın Karagöz'ü tanıması ve yaşatması bizim için çok önemli ama her yaştan ziyaretçiye Karagöz Laboratuvarı açık olacak. Yapacağımız atölyelere de yine isteyen herkes dahil olabilecek."

"Hedefimiz, daha çok Karagözcü, kukla seven hayaliler yetiştirmek"

Hayali Nevzat Çiftçi de oluşturdukları bu laboratuvarla insanların sadece oyunu izlemekle kalmamasını, yapımını ve uygulamasını da öğrenebilmelerini hedeflediklerini aktardı.

Mekanı oluştururken özellikle her yaşa uygun olmasına dikkat ettiklerini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada Karagöz'ün yani perde oyununun Orta Asya'dan Anadolu'ya gelene kadar olan safhalarını görebilecekler. Burada sadece Karagöz'ü değil, Çin, Endonezya, Hindistan oyunlarının farklarını da görebilecekler. İçeriye girildiği zaman sadece tasvirleri değil, kuklaları da görecekler ve bunun yanında da istiyorlarsa uygulamasını yapabilecekleri atölyeler olacak. Oyunu seyredecekler ve buradan ayrıldıkları zaman en azından Karagöz'e dair kafalarında bir fikir oluşacak. Hedefimiz, bunu geliştirmek ve daha çok Karagözcü, kukla seven hayaliler yetiştirmek."

Çiftçi, mekanda 100'ü aşkın tasvir ve kuklanın yer aldığını belirterek, bu koleksiyon sayesinde ziyaretçilerin Karagöz oyununun tarihçesini öğrenebileceğini ifade etti.

Bu laboratuvarın yaklaşık 3 yıllık bir düşüncenin ürünü olduğunu anlatan Çiftçi, "İçerde bulunan her şeyin bir hikayesi var. Hiçbir şey öylesine konmadı ve kendi hikayesiyle burada barınıyor. İçeri girildiği zaman çocuklar için de bir alan var ve çocuklar da oyundan sonra isterlerse açıklama yapabilecekler, oyunu nasıl bulduklarıyla ilgili fikirlerini söyleyecekler. Küçük perdeleri var, dilerlerse gelip izledikleri oyunu canlandırabilecekler. Sadece oyun izlemek ya da koleksiyon gezmek değil, aynı zamanda insanların tasvir yapmayı öğreneceği, meraklısı çıkarsa kukla yapmayı öğrenebileceği atölyeler de olacak." diye konuştu.