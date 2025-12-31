Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" festival tadında yaşatılacak

Karadeniz'in geleneksel yeni yıl kutlaması Kalandar, Trabzon başta olmak üzere bölgedeki birçok il ve ilçede festival havasında kutlanıyor.

Yörede yılın ilk ayının adı olarak bilinen "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Geleneksel ritüellerden koncoloz, ayı, dede, köylü kadın, asker ve gelin kıyafetleri gibi kostümler giyen yöre sakinleri bu sayede hem eğleniyor hem de kültürel mirası yaşatıyor.

Evlerde lahana sarması, mısır, patates haşlaması, kabak dilimi gibi özel yemekler, elma, armut ve ayva benzeri meyveler ile fındık ve cevizden oluşan çerezler hazırlanıyor.

Komşuların kapısına "çanta atma" eğlencesinin de yapıldığı Kalandar gecesinde, çeşitli hediyeler koyulan çanta ucuna uzun bir ip bağlanarak, komşu kapısına bırakılıyor.

Söz konusu çantayı açan komşu da aynı çantaya özel armağan ve çeşitli kuru yemiş koyuyor. İple çantayı geri çekerek alan kişi, bu sırada komşularının kendini görme ihtimaline karşı tanınmamak amacıyla ilginç kıyafetler giyiyor.

Kalandar ayının ilk günü, evin büyüğünden izin alınmak kaydıyla eve ilk giren kişinin uğur getiren birisi olması istenirken, kimsenin haberi olmadan denize bakılmasının da şans ve uğur getireceğine inanılıyor.

Kemençe eşliğinde horonlar, sahne performansları, ikramlar gibi ritüellerle her yıl festival tadında kutlanan Kalandar, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

"Müzik eşliğinde horonlarla Kalandar gecesini kutlayacağız"

Araklı ilçesindeki programı doğa ve eko-turizm işletmesinde organize edecek olan İsmail Güven, AA muhabirine, eski gelenekleri yaşatmak için Kalandar gecesi etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin 10 Ocak'ta halka açık ücretsiz şekilde organize edileceğini dile getiren Güven, tiyatro ve sahne gösterilerinin, kemençe ve horonun içerisinde yer alacağı dolu dolu bir kültürel faaliyet olacağını ifade etti.

Güven, gelenek ritüellerine uygun yöresel kıyafetlerle evlerin gezileceğini belirterek, "Açık alanımızın olduğu yerde ateş çukurların üzerinde mısır kazanlarımız kaynayacak. Toplanan veya evlerden gezilip alınmış ürünleri ortak masada hep beraber kardeşçe paylaşacağız. Müzik eşliğinde horonlarla Kalandar gecesini kutlayacağız." dedi.

Kalandar'ın kar ile kutlandığını anımsatan Güven, "O tarihlerde bölgede kar yağışı olmama ihtimaline karşı İstanbul'dan bir arkadaşımızın desteğiyle o gece programımıza yapay kar etkinliğini de dahil ettirmeyi düşünüyoruz. Ümit ediyoruz ki doğal bir kar yağışının o gece burada yağıyor olması ama eğer yağmazsa bu şekilde bir çözüm ürettik." diye konuştu.

Güven, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatmak istediklerine dikkati çekerek, "Amacımız tiyatro gösterileri eşliğinde insanların birbirleriyle olan dostluk ve komşuluk ilişkilerini canlandırmak, ortak bir masada birlikte kazanılanı veya toplananı paylaşmalarını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

"Kalandar eğlencemiz festival tadında olacak"

Organizasyon sorumlularından Safinaz Kader Güven de Kalandar gecesiyle ilgili bazı inanışlar olduğuna da işaret ederek, "Kalandar gecesi 'Ne kadar paylaşım yaparsan yıl döndüğünde o kadar bereketli gelir sana' diye inanışlar vardır. O yüzden insanlarımız ahırdaki ineğine bir bağ değil iki bağ ot verir. Komşusuna bir tabak yemek değil, iki tabak yemek verir. Hediyeleşme durumunda bereket getireceğine inanılır." diye konuştu.

Düzenleyecekleri etkinliğin renkli görüntülere sahne olacağını vurgulayan Güven, kemençeler, davullar, zurnalar derken Kalandar eğlencelerinin festival tadında olacağını vurguladı.