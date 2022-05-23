Karabük'teki sempozyumda deri, 'zanaat, sanat ve tasarım dili'nde ele alınacak

Karabük'te düzenlenen "Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, ilk olarak Öğretim Görevlisi Dilek Çelik'in "Deri'n Döngü" isimli kişisel sergisinin açılışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük'te ilk defa deri sempozyumu düzenlendiğini söyledi.

Safranbolu'nun geleneği temsil ettiğini dile getiren Güneş, "Geçmişimizi anlamadan geleceğe bakamayız. Hiçbir gelecek geçmişinden beslenmeden ne inşa edilebilir ne de ihya edilebilir. Geçmişe saygı duymak mecburiyetindeyiz." dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da sanatın, insanın kendi ruhundan kaynayan, doğuştan gelen bir özellik olduğunu, zanaatın ise sonradan öğrenildiğini ifade etti.

Sempozyuma katılan "dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi de çeşitli unvanlarla 5 kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini anımsattı.

Tüm bu rekorlarını doğuştan sahip olduğu weaver sendromu sayesinde elde ettiğini aktaran Gelgi, deri üzerine bazı çalışmalarının olduğunu ve yaptığı bir tablonun sergilendiğini kaydetti.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Eser Bayramoğlu ise derinin işlenmesinin bir medeniyet göstergesi olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro sahne aldı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen panelde ise deri ustaları İsmail Sarıtunç ve Mehmet Yıldırım, yemeni ustası Erhan Başkaya, semer ustası Bahri Özdemir ile kunduracı İsmail Ulukaya katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Çalıştay, 25 Mayıs'ta sona erecek.