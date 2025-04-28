Kapadokya Seramik Sanatı Japonya'da Tanıtılacak

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki atölyelerde yaşatılan Kapadokya'nın zengin seramik sanatı, Japonya'da tanıtılacak.

Dünya genelindeki prestijli seyahat destinasyonlarını tanıtan Japonya'nın önde gelen seyahat dergilerinden Crea Traveller, Avanos ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır yapıldığı bilinen çanak ve seramik atölyelerini görüntüledi.

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini ustası merhum Sıtkı Olçar'ın kızı, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nida Olçar'ın çalışmalarının ve seramik ürünlerinin yapım aşamalarının da yer aldığı çekimlerin, sektörün Japonya'daki tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Ekibin rehberi Yoko Saymaz, AA muhabirine, Kapadokya'daki atölyelerin Japonların dikkatini çeken özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Derginin ilçenin zengin seramik sanatının yanı sıra çanak atölyelerini ve seramik müzelerini de Japonya'da tanıtacağını anlatan Saymaz, "Japonlar el sanatlarını çok seviyor. Gelen turistler bu eserlerin bulunduğu yerleri geziyor. Biz de destek vermek istiyoruz, ne kadar güzel sanatlar olduğunu tanıtmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Seramik sanatçısı Nida Olçar da babası Sıtkı Olçar'ın atölyesinde küçük yaşlardan itibaren uğraş vermeye başladığını, 2011 yılından beri ikisi Katar ve Hong Kong'da olmak üzere 16 sergiye katıldığını ifade etti.

Türk seramik sanatının Uzak Doğu'daki tanıtımının turizm açısından verimli olacağına inandığını dile getiren Olçar, "Bu çekimler Kapadokya turizmine katkı sağlayacaktır." dedi.

Bölgeye gelen turistlerin ziyaret noktalarından yer altı seramik müzesinin sorumlusu Gülay Demirtaş ise dergide yer alacak tanıtımın Japon turistlerin tatil tercihlerinde Kapadokya'yı öncelemelerine katkı sunacağına inandığını söyledi.