'Kanto Kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ses sanatçısı ve oyuncu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Damcıoğlu için İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Nurhan Damcıoğlu'nun kariyeri ve törende yapılan konuşmalar yer alıyor.

"Kanto kraliçesi" olarak da anılan ses sanatçısı ve oyuncu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında vefat ettiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Nurhan Damcıoğlu için ilk tören, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlendi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, törende yaptığı konuşmada, büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Nurhan Damcıoğlu'nun birçok önemli sanatçıyla sahne aldığını belirten Ulukut, şunları kaydetti:

" Nurhan Damcıoğlu, ilk kez Ankara'da Devlet Tiyatrosunda sahneye çıktı. Pek çok oyunda oynadı. Dönemin en önemli gazinolarında ve kulüplerinde kanto gösterileri yaptı. Yurt dışında birçok ülkede kanto türünde şarkı söyleyip müzikallerde oynadı. Vefatıyla herkesi derinden üzen Damcıoğlu, ilk kez tiyatro safhasıyla tanıştığı Devlet Tiyatroları sahnesinden uğurlanıyor. Başta ailesi olmak üzere tüm severlere sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Yeğeni, Damcıoğlu'nun şalını tabutuna bıraktı

Damcıoğlu'nun yeğeni İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Yağmur Damcıoğlu, yaptığı konuşmada, törenin yapılmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Halasının, özel yaşamında da çok enerjik ve hayat dolu bir insan olduğunu anlatan Yağmur Damcıoğlu, bir kurum sanatçısından ziyade "gönüllere taht kurmuş" bir halk sanatçısı olduğunu dile getirdi.

Nurhan Damcıoğlu'nun kantoya aşkla bağlı olduğunu anlatan Yağmur Damcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılının ekim ayında oynadığım oyuna geldi. Kuliste ellerimi sıkıca tuttu. 'Hayatın ne getireceği bilinmez. Yaşanacak zorluklar, bu mesleğin cilvesidir. Hem de bir kadın için ne zordur, en iyi ben bilirim ama hiç umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demişti. Tüm Türkiye'nin kalbinde yer etmiş, kahkahasıyla neşe katmış, hayatımdaki en cesur, emekçi kadın halacığım! Merak etme sen. Bıraktığın miras ışık olacak. Gittiğin yerde ışıklar karşılasın seni. Eminim sen oradakileri neşelendirmenin bir yolunu bulursun."

Yağmur Damcıoğlu, konuşmasının ardından halasının sahnede kanto gösterisi yaparken taktığı şalı öperek tabutun üzerine bıraktı.

Dakikalarca alkışlandı

Konuşmaların ardından Nurhan Damcıoğlu'nun sanat yaşamını anlatan video izlendi. Törene katılanlar, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.

Tören, sanatçıların ve yakınlarının, Damcıoğlu'nun tabutuna karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, Damcıoğlu ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan ve sanatçılar katıldı.

Törenin ardından Damcıoğlu için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası alkışlarla uğurlanan Damcıoğlu'nun cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve kantoya adanmış bir ömür

Adana'da 1 Mayıs 1941'de doğan Damcıoğlu, 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Bölümü'nde tiyatroya adım attı.

Bale dersleri de alan Damcıoğlu, Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı.

Kanto türü eseri ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Kendisini tümüyle kantoya veren Damcıoğlu, gazinolarda da sahne aldı.

Televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Damcıoğlu, 56 yıl sahnelerde gösteri yaptı.

Damcıoğlu, 5 Haziran Pazartesi günü fizik tedavi için gittiği İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fenalaşarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı, ancak kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.