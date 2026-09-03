Kolombiya'da Türkiye'nin İzleri: Kalkınma Elçileri Yerinde İnceledi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya ziyarette bulunan Kalkınma Elçileri, binlerce kilometre uzakta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) projelerini yerinde inceleyerek Türkiye'nin sıcak yüzüne tanıklık etti.

TİKA'nın ülkenin çeşitli bölgelerinde yoksullar, dar gelirli aileler, dezavantajlı gruplar, çatışma mağdurları ve zorla yerinden edilenlere yönelik projelerini inceleyen Kalkınma Elçileri, Kolombiyalılardan büyük ilgi gördü.

TİKA Akademi Koordinatörü Ömer Gündoğdu, AA muhabirine, Kalkınma Elçileri Programı kapsamında 35 ülkeden 350 öğrenciyi kurumun projeleriyle buluşturduklarını belirterek, "Bu öğrenciler, projelerimizin içinde yer alırken aynı zamanda ilgili ülkeyi keşfediyor. Bir anlamda Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğunu görmelerini sağlıyoruz." dedi.

Öğrencilerin yalnızca TİKA'nın değil Türkiye'nin büyükelçiliklerinin, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Yunus Emre Enstitüsünün ilgili ülkelerdeki faaliyetlerini de takip ettiklerini anlatan Gündoğdu, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) 70 öğrencinin de programa dahil edildiğini söyledi.

"Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu gördük"

Kolombiya ziyaretine ilişkin Gündoğdu, "Buraya getirdiğimiz 10 öğrenciyle birlikte çok şaşırdığımızı itiraf etmeliyim. Bu kadar canlı, renkli ve cana yakın bir ülke beklemiyorduk. Kolombiya, bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu gördük." diye konuştu.

Kolombiya'nın genellikle güvenlik sorunlarıyla anıldığına dikkati çeken Gündoğdu, "Ancak burada bizi özellikle Türkiye sevgisi ve Türkiye'ye duyulan sempatiyle çok cana yakın insanlar karşıladı. Farklı kültürlere, dini inançlara ve renklere sempatiyle yaklaşan bir topluluk gördük." dedi.

Kadınlara ve dezavantajlı gruplara destek

Gündoğdu, öğrencilerin Kolombiya'da 7 TİKA projesini incelediklerini ve bu projelerin çalışmalarına doğrudan dahil olduklarını söyledi.

Öğrencilerin incelediği projelerin arasında geri dönüşüm, muz ve plantain yetiştiriciliği, okul öncesi eğitim, kadınlara ve dezavantajlı gruplara destek ve kültür-sanat alanındaki çalışmaların bulunduğunu anlatan Gündoğdu, TİKA'nın desteğiyle kadınların ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu Mitika markası ile SEFA Kültür Merkezi'ne kurulan stüdyonun da projeler arasında yer aldığı bilgisini verdi.

Türk tipi kalkınma modeline işaret eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"İnsanı merkeze alan, insan odaklı çalışmaların yürütüldüğü projeleri içeriyor. Gizli bir ajanda olmaksızın, şeffaf ve hızlı şekilde hareket ederek sorunları yerinde çözmeye ve ihtiyaç duyulan desteği hızlı bir şekilde ulaştırmaya dayanan bir modelden bahsediyoruz. Bir haftadan kısa sürede yardımlar, çok zorlu şartlara rağmen ilgili bölgelere ulaştırıldı. Bu, Türk tipi kalkınma modelinin ne kadar başarılı olduğunu ve yerleşik anlatıya alternatif bir modelin mümkün olduğunu gösteren örneklerden biri. Seçilen elçilerin her biri çok vizyoner gençler. Gittikleri ülkelerdeki eksiklikleri tespit ederek 'Türkiye, bu alanlarda neler yapabilir?' sorusuna yönelik proje önerileri sunabiliyorlar."

Gençlerin gözünden kalkınma diplomasisi

Gençlerin gözünden kalkınma diplomasisini anlatan Türkiye'nin Kalkınma Elçileri, Kolombiya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ve Türkiye Maarif Vakfı Temsilcisi Dr. R. Feridun Elgün ile bir araya geldi.

İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Dağcı, Kolombiya'da Türkiye'nin binlerce kilometre uzaktaki çalışmalarını yerinde görmenin kendisine "Türkiye'nin Türkiye'den çok daha büyük olduğunu" gösterdiğini belirterek, halkın Türklere yönelik sıcaklığı ve misafirperverliğinin "gönül coğrafyası" gördükleri sınırların aslında ne kadar geniş olduğunu hissettirdiğini söyledi.

Tarımda Türkiye-Kolombiya işbirliğinin önemini vurgulayan Dağcı, şunları ifade etti:

"Geri dönüşüm merkezlerinde ve tarımsal üretim alanlarında yapılan çalışmaları yerinde gözlemledik. TİKA'nın katkıları insanlara can suyu oluyor. Sıfır atık vizyonuyla yürütülen bu çalışmaların ortaya koyduğu emeği hem maddi hem de manevi açıdan çok kıymetli buldum. Üniversitede ise en verimli ata tohumlarının seçilerek fide haline getirilmesi ve toprakla buluşturulması sürecine bizzat dahil olduk."

Okul ziyaretinde çocukların kendilerini görünce el sallayıp "Türkiye, Türkiye" diye seslenerek kalp işareti yaptıklarını anlatan Dağcı, "Neden burada olduğumuzu ve neden burada olmamız gerektiğini iliklerime kadar hissettiğim bir andı. O an, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünyanın mümkün olduğuna dair umudum yeniden güçlendi." dedi.

Kolombiya'ya gelmeden önce bazı tereddütlerinin bulunduğunu belirten Dağcı, "Buraya gelip insanların Türklere karşı misafirperverliğini, sıcaklığını ve merakını bizzat görünce daha önce romantize edilmiş söylemler gibi gelen ifadelerin aslında gerçek bir karşılığının olduğunu gördüm." diye konuştu.

"Kolombiyalılardan Türkiye'ye büyük ilgi olduğunu gördük"

Marmara Üniversitesi öğrencisi ve Kalkınma Elçisi Elif Yağmur Güneş, Kolombiyalıların sıcak ve misafirperver olduklarını belirterek, "Burada herkes çok sıcakkanlı ve misafirperver. Ülkemden binlerce kilometre uzakta olduğumu asla hissetmiyorum. Kolombiyalılardan Türkiye'ye büyük ilgi olduğunu gördük." dedi.

TİKA'nın desteğiyle kurulan Mitika markasında dezavantajlı kadınlarla bir araya geldiklerini dile getiren Güneş, bu markanın onlar için can suyu olduğunu, TİKA'nın temin ettiği makineler sayesinde son derece nitelikli tekstil ürünlerinin üretildiğini söyledi.

Kaynak: AA