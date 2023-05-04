Kadın Kadının Yurdudur festivali KKTC'de başladı

Hataylı depremzede kadınların Kıbrıs ile buluşturulmasını hedefleyen 'Kadın Kadının Yurdudur' festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı. Festivale, Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş da katıldı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde, Hatay Gastronomi Evi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin katkıları ile düzenlenen festivalin açılış programına; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı.

Hataylı depremzede kadınların Kıbrıs'ı tanımalarını ve kültürel etkileşimi amaçlayan festivalin açılış konuşmasını GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptı.

Hatay'da deprem sonrası sürdürülebilir projelerle ilgili bir konuşma yapan Prof. Dr. Nazan Savaş da şehrin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen projeleri anlattı. Konuşmasına depremzedelere yardım sağlamak için seferber olan Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini sunarak başlayan Savaş, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) iki unvanı bulunan, tarih boyunca 13 medeniyete ve 27 farklı kültüre ev sahipliği yapan, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Hatay'ın, depremin ardından yeniden bilim ışığında sürdürülebilir, güvenli, akıllı bir şehir olarak ayağa kaldırılacağını kaydetti.

Festivalde yaptığı konuşmada tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden kabul edilen Hatay'ın tarihsel ve kültürel zenginliğinin her alanda olduğu gibi mutfağına da yansıdığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Hatay mutfağının Roma, Arap, Osmanlı mutfaklarından etkilense de tarihsel birikimi ve kültür zenginliği sayesinde kendine özgü bir mutfak kültürü yarattığını belirtti. Tatar, Hatay mutfağının 600'ün üzerinde yemek çeşidi ile UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanı aldığına işaret ederek, Hatay mutfak kültürünün, mutfak araç gereçlerinin ve yöresel tariflerin korunarak nesilden nesle aktarımının önemine değindi.