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Kadim Şehir Antakya Fotoğraf Sergisi Ayvalık'ta Açıldı

Kadim Şehir Antakya Fotoğraf Sergisi Ayvalık'ta Açıldı
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Ayvalık ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla 'Kadim Şehir Antakya' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, Hatay'daki depremin ardından öğretmen Savaş Şaiboğlu'nun çektiği fotoğrafları içeriyor ve 10 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla "Kadim Şehir Antakya" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılışı gerçekleştirilen, Ayvalık Belediyesi ile Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ayvalık Örgütünce düzenlenen organizasyonda, Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesinde matematik öğretmeni olarak görevli Antakyalı Savaş Şaiboğlu'nun, Hatay'da depremin ardından çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Savaş Şaiboğlu, gazetecilere, depremlerden önce Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ikamet ettiğini, daha sonra Ayvalık'a tayinini istediğini belirterek, önceden fotoğrafladığı Hatay sokaklarını depremden sonra aynı açıdan çektiğini dile getirdi.

Sergiyi gezen Hataylı Gülsüm Taşkıran ise fotoğrafların depremin acılarını yansıttığını değinerek, emeklerinden dolayı Şaiboğlu'na teşekkür etti.

Sergi, 10 Şubat Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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