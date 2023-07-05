Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali Başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kalamış Yaz Festivali başlıyor. 7 Temmuz'da Charlie Chaplin'in "Altına Hücum" filmiyle başlayacak festivalde iki ay boyunca 43 konser, 17 film gösterimi yapılacak.

Kadıköy Belediyesi ; tiyatrolar, sinemalar, konserler ve birbirinden özel daha birçok etkinlikle Kadıköylülere dopdolu bir yaz sezonu yaşatmaya devam ediyor. Her yıl merakla beklenen ve yoğun ilgiyle takip edilen Kalamış Yaz Festivali için artık geri sayım başladı. 7 Temmuz'da başlayacak festival kapsamında 43 konser, 17 film gösterimi olmak üzere toplam 60 etkinlik yapılacak. 10 Eylül'e kadar sürecek festivalin açılışı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Charlie Chaplin filmiyle yapılacak. Chaplin'in 1925 yapımı "Altına Hücum" filmine, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

KARDEŞ TÜRKÜLER'DEN 30. YIL KONSERİ

Kalamış Yaz Festivali'nde bu yıl da hem Türkiye'den hem de yurtdışından önemli isimler dinleyicilerle buluşacak. Caz, klasik müzik, rock, world music, elektronik müzik, hip hop ve popüler müzikten oluşan zengin bir içeriğe sahip festival kapsamında ilk konseri 30. sanat yılını dolduran Kardeş Türküler gerçekleştirecek. Karadeniz'den Balkanlara, Mezotopamya'dan Kafkaslara 30 yıl boyunca şarkılarını ve danslarını barış ve kardeşlik için icra eden Kardeş Türküler, 30. yıl konserini de festival kapsamında 8 Temmuz akşamı Kalamış Atatürk Parkı'nda verecek.

Festival boyunca sahne alacak bazı isimler de şöyle:

Kamil Erdem, The Ringo Jets & Ülkü Aybala Sunat, Tutuğ Aydınoğlu & Heritage Ensemble, Canola, İstanbul Flüt Ensemble, Trio La Nina, Elis Dubas & Ricardo Moyano, Lalalar, Ceza, Hedonutopia, Piatango feat. Selmin Artemiz, Selen Gülün, Nilüfer Verdi, Can Gox, Ari Barokas & Gülinler, Zuhal Olcay, Trio La Nina, Badem, Kalben, Janet & Jak Esim, Emin Fındıkoğlu +12.

Festivale yurtdışından katılacak isimler arasında ise Shantel, Hollanda çıkışlı Tootard, Flamenko'nun yaşayan efsanelerinden Capullo de Jerez, yine İspanya'nın yükselen isimlerinden Angeles Toledano, Uruguay'ın efsane tangocularından Nelson Pino da yer alıyor.

YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA KEYFİ BU YAZ DA KALAMIŞ'TA

Festivalin sinema ayağı bu yıl da Sinematek/Sinema Evi'nin seçkisinden oluşan gösterimlerden oluşuyor. 17 filmin izleyiciyle buluşacağı festival süresi boyunca film gösterimleri her çarşamba ve pazar günleri saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Kalamış Yaz Festivali'nde gerçekleşecek etkinliklerin bilet fiyatları ise bu yıl 50 TL olarak belirlendi. Sanatseverler, festival biletlerini (kişi başına en fazla 2 adet olmak üzere) Mobilet'in web sitesi ile aplikasyonu üzerinden temin edebilecek. Sanatseverler bilet satış seçenekleri arasında yer alan "Sokak Hayvanlarına Yardım", "Okutan Kadıköy Projesi" veya "Yenidoğan Destek" paketini seçerek dayanışmanın bir parçası olabilecek. Kalamış Atatürk Parkı'nda 7 Temmuz –10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen Kalamış Yaz Festivali'nin ayrıntılı programına Kadıköy Belediyesi'nin internet sayfasından ulaşılabilecek.