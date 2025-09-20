Japon Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Ziyaret Etti

PRENSES MİKASA ARKEOLOJİ MÜZESİNDE

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa temasları kapsamında Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Prenses Akiko Mikasa, ilk olarak 60 bin metrekarelik alana sahip, 35 bin metrekarelik kapalı bölümüyle Türkiye'nin en büyük müzeleri arasında yer alan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Müzedeki Göbeklitepe ve Karahantepe'ye ait Neolitik Dönem eserlerini inceleyen Prenses Mikasa, Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ'dan eserlerin korunması ve sergilenmesine ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Prenses Mikasa'ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul eşlik etti. Mikasa, müzede sergilenen tarihi eserleri tek tek inceleyip bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından Ayanlar Kazı Evi'ne geçen Prenses Mikasa, burada Japon ekiple bir araya gelerek kazı sahasında yürütülecek çalışmalar ve araştırma hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA