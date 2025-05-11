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Jandarmaya Konser Veren Koro Üyeleri, Kontrol Noktasında Dikkat Çekti

Jandarmaya Konser Veren Koro Üyeleri, Kontrol Noktasında Dikkat Çekti
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan midibüste bulunan Eskişehir Polifonik Korosu Derneği üyeleri, kontrol sırasında jandarma ekiplerine küçük bir konser verdi. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma tarafından kontrol amaçlı durdurulan ve Eskişehir Polifonik Korosu Derneği üyelerini taşıyan midibüsün yolcuları, jandarma ekiplerine konser verdi.

Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneğince, bu yıl 10'uncusu düzenlenen İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katılmak için Eskişehir'den yola çıkan ve koro üyelerini taşıyan midibüs, Osmaneli'de jandarma tarafından kontrol amaçlı durduruldu.

Koro üyeleri, midibüste Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapan jandarma personeline küçük bir konser verdi.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
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