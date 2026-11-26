ABD'li yönetmen James Gray, 2026 Doha Film Festivali kapsamında "Paper Tiger" filminin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) prömiyeri dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Ad Astra" (Yıldızlara Doğru), "Armageddon Time" (Armagedon Zamanı) ve "The Lost City of Z" (Kayıp Şehir Z) adlı yapımlarla tanınan Gray, toplantıda sinemada kişisel deneyimlerden beslenmenin önemine değinerek, filmlerinin kendi yaşamını yansıttığını belirtti.

Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından düzenlenen festivalde gerçekleştirilen toplantıya, filmin Brezilyalı yapımcısı Rodrigo Teixeira da katıldı.

Gerilim türündeki "Paper Tiger", Miles Teller'ın canlandırdığı tecrübesiz mühendis Irwin ile Adam Driver'ın hayat verdiği eski polis ağabeyi Gary'nin Rus mafyasıyla karşı karşıya gelmesini konu alıyor. Film, mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin yarışma bölümünde dünya prömiyerini yaptı.

Filmin kendi ailesinden ve yaşamından izler taşıdığını aktaran Gray, yapımın otobiyografik yönünün güçlü olduğunu ve içinden geçtiği süreçlerin dürüst bir yansımasını sunduğunu aktardı.

"Filmin adı aynı anda hem ironik hem de doğrudan bir anlam taşıyor"

Adam Driver'ın canlandırdığı Gary karakterinin şehrin tehlikeli yeraltı dünyasını tanıyan güçlü bir figür olduğunu ancak sonunda ailesi için kendini feda etmeye karar verdiğini anlatan Gray, iki kardeşin karşı karşıya oldukları tehlikenin boyutunu küçümsediğini belirterek, "İki kardeş, ayaklarının altındaki kötülük ve karanlık okyanusunu hesaba katmakta çok başarısız oluyor. Tehdidi küçümsüyorlar. Bu yüzden filmin adı aynı anda hem ironik hem de doğrudan bir anlam taşıyor." dedi.

Bir sinemacı olarak anlatımının mümkün olduğunca kişisel olması gerektiğini vurgulayan Gray, filmlerinde güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymayı önemsediğini kaydetti.

James Gray, bir yönetmenin kendi anlatım dilini oluşturabilmesi için kişisel deneyimlerinden beslenmesi ve kendisini tüm yönleriyle ortaya koyması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bir yönetmen olarak, eğer sesimin herhangi bir önemi varsa mümkün olduğunca kişisel olmalı, tüm güçlü ve zayıf yönlerimi göstermeliyim. Bu dünyada merhamet ve empati tohumlarını ancak bu şekilde ekebiliriz. Sistemler, sesinizi daha büyük bir söylemin ya da gizlendiği bir türün içine gömmeye çalışır. Doğrudan kişisel sinema yapabildiğim için şanslıyım ve bu sorumluluğu hafife almıyorum."

Sinemanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gray, bir dönem sinemanın tıpkı opera gibi yaklaşık 100 yıl boyunca gelişimini sürdürdükten sonra yerini başka bir sanat formuna bırakacağını düşündüğünü ancak teknolojideki gelişmelerin bu görüşünü değiştirdiğini aktardı.

Gray, cep telefonu gibi erişilebilir teknolojilerin film üretimini kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Artık telefonu olan herkes film çekebiliyor. Gişe filmleri yaklaşık 40 yıldır sektöre hakim. Ancak bir şey hakimiyet kurduğunda, diğer tarafta yeni bir büyüme görürsünüz. Teknolojinin yeni sesler kazandıracağı konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.

Brezilya merkezli yapım şirketi RT Features'ın kurucusu Rodrigo Teixeira da bağımsız sinemanın farklı ülkelerde benzer zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sektörün mevcut yapısının dışında da özgün yapımlar için imkan bulunduğunu dile getiren Teixeira, "Tüm sisteme sahip olmak imkansız. Bu nedenle sistemin dışında özgün filmler üretmek için her zaman bir alan olacaktır." dedi.

Teixeira, Brezilya'daki en önemli farklılığın, ülke sinemasını uzun süredir destekleyen kurumsallaşmış devlet altyapısı olduğunu kaydetti.

James Gray kimdir?

Gray, 1969'da New York'ta doğdu. Suç dramaları, aile bağları ve Amerikan rüyasının karanlık yüzünü işlediği yapımlarıyla tanındı.

İlk uzun metrajlı filmi "Little Odessa" (1994) ile Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünü kazanan Gray, "The Yards" (2000), "We Own the Night" (Gecenin İki Yüzü-2007), "Two Lovers" (İki Aşık-2008) ve "The Immigrant" (2013) adlı filmleriyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı.

Klasik anlatı yapısını melankolik ve kişisel bir sinema diliyle birleştiren yönetmen, son yıllarda "The Lost City of Z" (2016), "Ad Astra" (2019) ve "Armageddon Time" (2022) filmleriyle uluslararası festivallerde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: AA