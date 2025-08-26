İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatroları Sahne Alıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İzmir ve İstanbul devlet tiyatrolarının ödüllü ve yoğun ilgi gören oyunlarının, 4-6 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnelerinde seyirciyle buluşacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara'da, bu eylül ayında İzmir ve İstanbul Devlet tiyatrolarının ödüllü ve yoğun ilgi gören oyunları, 4-6 Eylül arasında CSO sahnelerinde seyircisiyle buluşacak. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kalabalık kadrosuyla sahneye taşıdığı 'Rembetiko Efsanesi', rebet müziğinin en parlak döneminden ilham alarak Marika Ninou'dan Roza Eskenazi'ye, Vasilis Tsitsanis'ten nice usta müzisyene uzanan kültürü sahneye taşıyor. Göçmenlerin, kabadayıların ve ötekileştirilenlerin şarkılarında hayat bulan müzikal yolculuk, CSO Ziraat Bankası Ana Salon'da sahnelenecek.

Aynı tarihlerde, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun birçok ödülle taçlandırılmış yapımı 'Tamamen Doluyuz', günümüz insanının iç dünyasına dokunan ve mizahla harmanlanmış hikayesiyle dikkat çekiyor. Becky Mode'un kaleme aldığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirdiği, Elif Erdal'ın rejisörlüğünü üstlendiği oyun, konservatuvar mezunu genç bir oyuncu olan Sam'in, lüks bir restoranın bodrum katında hayaller ve gerçekler arasında sıkışıp kalışını anlatıyor. Efe Erkekli'nin tek kişilik performansıyla sahneye taşınan eser, CSO Bankkart Mavi Salon'da seyirciyle buluşacak.

Bir diğer ödüllü yapım olan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Çarpışma' adlı oyunu, orkestranın görünmeyen dünyasına odaklanarak sanatın derinliklerini sorguluyor. Müge Oskay'ın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği ve Can Atak'ın tek kişilik performansıyla hayat bulan oyun, sabrın, suskunluğun ve görünmeyen emeğin sahnedeki yankısını izleyiciye ulaştırıyor. Sanatın en derin sorularını sahne ışıkları altında arayan 'Çarpışma', CSO Tarihi Salon'da Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıkacak. 4, 5 ve 6 Eylül akşamları saat 20.00'de CSO'da aynı anda 3 farklı salonda sahnelenecek oyunlar, Ankara seyircisini, sanatın derinliklerine doğru yolculuğa çıkaracak.