İzmir Kültür Yolu Festivali, İlk Gününde Sanat Dolu Etkinliklerle Başladı

İzmir Kültür Yolu Festivali, ilk gününde sergilerden operaya, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ilgi gördü.

Festival direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Türk opera repertuvarının başyapıtlarından Ferit Tüzün'ün "Midas'ın Kulakları" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

13. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Serkan Çağrı ve Orkestrası Agora Ören Yeri'nde sahne alırken, Ece Ata konuk sanatçı olarak programa renk kattı.

Geleneksel Sanatlar Derneği işbirliğiyle Yasin Çiçek Art Atölye'de gerçekleştirilen cam atölyesi, katılımcılara el emeği ve yaratıcılıkla dolu bir deneyim sundu.

Fotoğraf tutkunları için düzenlenen "FotoMaraton İzmir" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde, farklı yaş gruplarından onlarca fotoğrafçı, festivalin en özel anlarını yakalamak için İzmir Saat Kulesi çevresinde yarıştı.

Tarihi Alsancak Tren Garı'nda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında piyanolarda performans sergiledi. "Sen de söyle" kabininde müziğe gönül verenler yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen Art Meydan etkinliği, birçok sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi, farklı sanat disiplinlerinden eserler sergilendi.

Program kapsamında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde "Müzede Gastronomi Durağı" etkinliği, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç "Mana İkliminden Damlalar" konseri gerçekleştirildi. Prof. Dr. Pınar Dönmez Fedakar ve Gülşah Elikbank'ın "Kültür Yolunda Mitlerin İzini Sürmek: İlk Gençlik Edebiyatı ve Günebakan Üçlemesi" söyleşisi, edebiyat ve mitoloji tutkunlarını buluşturdu.

Çocukların festivali

Gündoğdu Meydanı'ndaki Çocuk Köyü etkinliklerinde, çocuklar şişme oyun alanlarının yanı sıra çuval yarışı, minder kapmaca, koca ayak, limbo, mendil kapmaca, seksek gibi geleneksel oyunlarda doyasıya eğlendi.

Dev Jenga, subsoccer, mini golf ve masa langırt gibi oyunlar ile Karagöz Kukla Evi tematik atölyesi, jonglör, illüzyonist gösterisi, bubble gösterisi ve balon katlama etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli ve öğretici zaman geçirdi.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" oyuncakların tarihi ve kültürel yolculuğunu keşfetme fırsatı sundu.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin açılış gününde Tuğçe Kandemir Gündoğan Meydanı'nda sahne aldı.