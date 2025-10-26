Haberler

İzmir Kültür Yolu Festivali, İlk Gününde Sanat Dolu Etkinliklerle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Kültür Yolu Festivali, sergilerden operaya, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar birçok ilgi çekici etkinlikle sanatseverlerin beğenisini kazandı. Festivalde, 'Midas'ın Kulakları' operası, klarnet festivali, çocuklar için çeşitli oyunlar ve sanatsal söyleşiler yer aldı.

İzmir Kültür Yolu Festivali, ilk gününde sergilerden operaya, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ilgi gördü.

Festival direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Türk opera repertuvarının başyapıtlarından Ferit Tüzün'ün "Midas'ın Kulakları" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

13. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Serkan Çağrı ve Orkestrası Agora Ören Yeri'nde sahne alırken, Ece Ata konuk sanatçı olarak programa renk kattı.

Geleneksel Sanatlar Derneği işbirliğiyle Yasin Çiçek Art Atölye'de gerçekleştirilen cam atölyesi, katılımcılara el emeği ve yaratıcılıkla dolu bir deneyim sundu.

Fotoğraf tutkunları için düzenlenen "FotoMaraton İzmir" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde, farklı yaş gruplarından onlarca fotoğrafçı, festivalin en özel anlarını yakalamak için İzmir Saat Kulesi çevresinde yarıştı.

Tarihi Alsancak Tren Garı'nda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında piyanolarda performans sergiledi. "Sen de söyle" kabininde müziğe gönül verenler yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen Art Meydan etkinliği, birçok sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi, farklı sanat disiplinlerinden eserler sergilendi.

Program kapsamında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde "Müzede Gastronomi Durağı" etkinliği, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç "Mana İkliminden Damlalar" konseri gerçekleştirildi. Prof. Dr. Pınar Dönmez Fedakar ve Gülşah Elikbank'ın "Kültür Yolunda Mitlerin İzini Sürmek: İlk Gençlik Edebiyatı ve Günebakan Üçlemesi" söyleşisi, edebiyat ve mitoloji tutkunlarını buluşturdu.

Çocukların festivali

Gündoğdu Meydanı'ndaki Çocuk Köyü etkinliklerinde, çocuklar şişme oyun alanlarının yanı sıra çuval yarışı, minder kapmaca, koca ayak, limbo, mendil kapmaca, seksek gibi geleneksel oyunlarda doyasıya eğlendi.

Dev Jenga, subsoccer, mini golf ve masa langırt gibi oyunlar ile Karagöz Kukla Evi tematik atölyesi, jonglör, illüzyonist gösterisi, bubble gösterisi ve balon katlama etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli ve öğretici zaman geçirdi.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" oyuncakların tarihi ve kültürel yolculuğunu keşfetme fırsatı sundu.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin açılış gününde Tuğçe Kandemir Gündoğan Meydanı'nda sahne aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.