İzmir Ekonomi’den Altın Koza’ya iki finalist

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden bu yıl mezun olan Ulviye Aleyna Sarıgül ile üçüncü sınıf öğrencisi Dila Şengezer, hazırladıkları belgesel filmlerle Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde finale kaldı. Aynı bölümde eğitim görüp 3 Ekim'deki finalde birbirlerine rakip olan genç sinemacılar, kariyerlerinin başında birincilik elde etmek için yarışacak.

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan ve bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde finale kalan Ulviye Aleyna Sarıgül, 'Akgün' adlı deneysel belgeselinde bir yönetmenin büyüdüğü bahçeyi konu edindi. Sarıgül, 11 dakikalık belgeselde yönetmenin yıllar içinde telefonuyla çektiği görüntülere ve büyüdüğü bahçenin günümüzdeki haline yer verdi. Diğer finalist Dila Şengezer ise 'Kabuktan' adını verdiği belgeselinde yaşanmışlıkların insan bedeninde bıraktığı izlere odaklandı. Şengezer, 7 dakikalık belgeselinde insanın yaşadığı psikolojik değişimleri de ele aldı.

"Doğru yolda olduğumu hissettirdi"

Altın Koza gibi önemli bir festivalde finale kalmanın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Ulviye Aleyna Sarıgül, "Özellikle mezuniyetimin hemen ardından, büyük emek verdiğim bir filmin böyle güçlü bir seçkide yer alması bana doğru yolda olduğumu hissettirdi. Akgün, geçmişle bugün arasında bağ kuran, hafıza ve mekan üzerine düşündüğüm kişisel bir çalışma. Filmimin profesyonel sinema çevreleri tarafından değerlendirilmesi benim için çok kıymetli. Kariyerimin daha başında böyle bir deneyim yaşamak, bundan sonraki projelerim için beni daha çok motive etti" diye konuştu.

"Heyecan verici ve öğretici"

Sinema kariyerinin henüz başında olduğunu ifade eden Dila Şengezer ise, "Henüz öğrenciyken, uzun yıllardır sinemaya önemli bir alan açan Altın Koza'da finalist olmak benim için hem heyecan verici hem de çok öğretici bir deneyim oldu. Belgeselimde insanın yaşadıklarıyla bedeni ve ruhu arasında oluşan bağı anlatmaya çalıştım. Böyle bir çalışmanın festival jürisinin dikkatini çekmesi beni çok mutlu etti. Üstelik aynı bölümden mezun bir arkadaşımızla finalde yer almak, bölümümüz adına ayrıca gurur verici" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı