İzmir'de Milli Mücadele Sergisi Açıldı

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında Türk Tarih Kurumu arşivindeki fotoğraflardan oluşan "Milli Mücadele'de Batı Cephesi Sergisi" İzmir'de açıldı.

İzmir İktisat Kongresi binasında, İzmir Valiliği, Türk Tarih Kurumu ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen serginin açılışına, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, vali yardımcıları Adem Arslan, Kamil Köten, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Doç. Dr. Pustu, İzmir'in 15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetleri tarafından işgalinin ülkenin her köşesinde derin bir öfke ve üzüntüye neden olduğunu söyledi.

İzmir'in işgalinin milletin bağımsızlık ve özgürlük aşkını kuvvetlendirdiğini belirten Pustu, "Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını yakmıştır. Yunan askerlerinin İzmir'e ayak bastığı o kara gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Anadolu'nun her köşesinde kendini gösteren milli direniş ruhu harlanmıştır. İzmir halkı da işgal yıllarında zulme boyun eğmemiş, onurlu direnişiyle tarih sayfalarındaki yerini almıştır. İzmir'de düşmana atılan ilk kurşun, bu direnişin sembolü haline gelmiş, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur." diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu arşivindeki İzmir'e ait fotoğrafların internet üzerinden uzaktan erişime açıldığını anımsatan Pustu, araştırmacıların buradan faydalanabileceğini anlattı.

DEÜ Rektörü Yılmaz da İzmir'in 3 yıl 3 ay 25 gün düşman işgali altında kaldığını, Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında verilen mücadelenin ardından kentin düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlattı.

Sergi

Serginin ilk fotoğrafı Milli Mücadele'nin idare merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de açılışı, son fotoğrafı ise 21 Mayıs 1923'te 1. Kolordu Komutanı İzzettin (Çalışlar) Paşa'nın Menemen'de 8. Tümen 131. Alayı teftişi olmak üzere, Batı Cephesi'nin önemli hadiseleri ve şahsiyetlerini içeren 39 fotoğraftan oluşuyor.

Sergide, Türk Tarihi Kurumunun ilk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu, Osman Ferit Sağlam, Edip Özkale, Kara Harp Okulu ve Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi koleksiyonlarından yararlanıldı.

Sergide milli mücadelenin hazırlık süreci, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele komutanları, ordu birlikleri ve kazanılan zafer sonrası yapılan kutlama fotoğrafları da yer alıyor.