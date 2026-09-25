İzmir'de ikiz itfaiye çavuşları Ahmet ve Mehmet Berber 33 yıldır alevlere koşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında itfaiye çavuşu olan 56 yaşındaki ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Berber, 33 yıldır alevleri söndürmeye koşuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aynı gün itfaiyeci olan ve aynı gün evlenen tek yumurta ikizleri Ahmet ve Mehmet Berber, İzmir'in dört bir yanında can kurtarmak için görev yapıyor.

Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Ahmet Berber, 33 yıllık meslek hayatının tamamını itfaiyede geçirdiğini söyledi.

İki kız çocuğu babası Berber, "İtfaiye bizim evimiz oldu. Burada büyüdük. Göreve başladığımızda çok gençtik. Hayatımızın büyük bölümü burada geçti. İtfaiye benim için yaşam tarzı, yaşam biçimi. Biz bu mesleğimizi yaparken evlendik, çocuklarımızı yetiştirdik, okuttuk. Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum." ifadelerini kullandı.

"İşe beraber gittik, düğünü beraber yaptık"

İkizi Mehmet'le hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdiklerini anlatan Berber, şunları kaydetti:

"Biz Mehmet'le hiç ayrı gezmedik. İşe beraber gittik, düğünü beraber yaptık. Eşlerimizi istemeye aynı gün gittik. Evimizdeki eşyalara, giydiğimiz elbiseye varıncaya kadar her şeyimiz aynıydı. Biz aynı mesleği yapınca çocuklarımız da bizi rol model olarak gördü. Kızım diş hekimliği okudu. Küçük kızım da aynı bölümü seçti. Kardeşimin oğlu veteriner hekimliği okudu, kardeşi de aynı bölümü seçti. Bizim onların üzerinde güzel etkimiz var. Biz mutluyuz. Mesleğimi hakkıyla yaptım. İşimi seviyorum. Olumsuzluklar yaşayabilirsin ama işine küsme. Kişiye küsebilirsin, daralabilirsin ama işine kesinlikle küsme. İşine sahip çık. Kutsal bir iş yapıyorsun."

Mehmet Berber de itfaiyeciliğin yalnızca bir iş değil, büyük bir sevgi ve özveri gerektirdiğini anlattı.

İtfaiyeciliğin parayla yapılacak bir iş olmadığını belirten Berber, "İnsanların kaçtığı yerde siz içeriye giriyorsunuz. Sevmezseniz yapamazsınız. Heyecanlı, hızlı ve riskli bir iş." ifadelerini kullandı.

Kardeşiyle farklı itfaiye gruplarında görev yapsalar da meslektaşları tarafından zaman zaman karıştırıldıklarını anlatan Mehmet Berber, bu durumun eğlenceli olabildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA