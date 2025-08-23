İzmir Arkeoloji Müzesi'nde 1300 Yeni Eser Ziyaretçileri Bekliyor

İZMİR Arkeoloji Müzesi'nde 2 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmada, 1790 metrekarelik alandaki 4 ayrı salonda, 12 vitrinde yenileme çalışması yapıldı. Bulunduktan 45 yıl sonra ilk kez sergilenen, kime ait olduğu belirlenemeyen Roma Dönemi'ne ait kol gibi çok sayıda eser depolardan teşhire çıktı. Müze Müdürü Savaş Gürbüz, "Başı olmadığı için kime ait olduğunu tespit edilememiş. Parmağında bir yüzük var, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı ödenekle, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde hummalı bir çalışma başladı. Müzenin, küçük eserler ve taş eserler salonlarında teşhir yenileme çalışmaları yapıldı. 1790 metrekare olan salonların yıllardır değişmeyen ve oldukça eskiyen vitrinleri, binanın iç duvar boyaları yenilendi. Uzun süredir teşhirde olan eserlerin yerine de depoda bulunan birçok eser, ilk kez teşhire çıktı. Toplam 1300 eser, depodan çıkarak tarih tutkunlarına sunuldu.

'ORTALAMA AYDA 2 BİN ZİYARETÇİMİZ OLUYOR'

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Müzemiz, 1927 yılında Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi'nde, 1984 yılından itibaren de Konak'taki binasında hizmet vermeye başlayan İzmir'in en eski müzesidir. Konak Varyant'ta olması nedeniyle ziyaretçiler açısından merkezi bir konumdadır. Yaz dönemlerinde ortalama ayda 2 bin ziyaretçimiz oluyor. 35 yıldır aynı teşhirle devam eden müzemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gönderdiği ödenekle 1790 metrekare alanda, 12 vitrinde uzmanlarımızca yenileme çalışmasına başladık. Haziran ayında başlayan çalışmalar ağustos ayı itibarıyla tamamlandı. Bakanlığımıza ait Kültür Sanat Fabrikası'nda açtığımız müzeye birçok eserimiz taşındığı için İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de güncellemeye gitmemiz gerekmişti. Teşhirde birçoğu ilk kez sergilenen 1300 eser var" dedi.

'ÖNEMLİ BİR YÖNETİCİYE AİT OLABİLİR'

Birçok eserin ilk kez ziyaretçiye sunulduğunu belirten Müze Müdürü Gürbüz, bunlardan birinin de Roma Dönemi'ne ait, parmağında yüzük olan bronz bir kol olduğunu söyledi. Gürbüz, "Foça'da, denizden bulunmuş bir eserimiz. 1980 yılında müzemize getirilmiş. Restorasyon çalışması yapılıp, teşhire hazırlandı. 45 yıl sonra bu bronz kol sergiye alındı. Önemli bir yöneticiye ait olabilir. Başı olmadığı için kime ait olduğunu tespit edilememiş. Parmağında bir yüzük var, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser" diye konuştu. Ziyaretçilere seslenen Gürbüz, "2 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamladık. Yeni teşhirimizi hazırladık, koyduk. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.