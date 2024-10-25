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İstanbul'un Resmi Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluşuyor

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'İstanbul'un Resmi' sergisi, İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserlerle oluşturulan sergi, İstanbul'un çeşitli temalarını sanatsal bir gezi biçiminde sunuyor.

' İstanbul'un Resmi' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor

ANKARA - İş Sanat tarafından hazırlanan ' İstanbul'un Resmi' sergisi, İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

' İstanbul'un Resmi' sergisi, sanatseverleri Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki İstanbul temalı resimlerle buluşturuyor. İstanbul'da, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin ilk süreli sergisi olarak ziyaretçileriyle buluşan sergi, şimdi ise İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

"'İstanbul'un Resmi' sergisi İstanbul'u sanatsal bir gezi biçiminde değerlendiriyor"

'İstanbul'un Resmi' sergisinin önce Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için yapıldığına değinen Prof. Dr. Gül İrepoğlu, "Tamamı Türkiye iş bankası sanat eserleri koleksiyonundan seçildi. Çok geniş ve çok zengin bir koleksiyon bu. ve bu bir süreli sergiydi. Süresi dolunca bu defa Ankaralılarla paylaşalım istedik bu sergiyi. Buradaki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ne taşındı. Buraya sığdırmak için biraz daha küçülttük bu sergiyi ama konsepti aynı ve 'İstanbul'un Resmi' sergisi İstanbul'u sanatsal bir gezi biçiminde değerlendiriyor. İstanbul'u İstanbul yapan bazı katmanlar da var burada mesela İstanbul'un çiçekleri var, resimler olarak. İstanbul'un sokakları var, İstanbul'un balıkçıları var. Böyle ayrı ayrı İstanbul'un mevsimleri var" ifadelerini kullandı.

"Bu sergiye İstanbul ile bir biçimde özdeşleşmek amacıyla gelsinler"

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Her İstanbullu az çok şairdir' sözünü hatırlatan Prof. Dr. İrepoğlu, "Bu sergiyi ve 'İstanbul'un Resmi' kitabını hep şiirlerle bütünleştirmek istedik bu şekilde bazı resimlerin arasına, şiirlerden dizeler koyduk. Diyelim Ziya Osman Saba, diyelim Cahit Sıtkı Tarancı yahut elbette Yahya Kemal onu ihmal etmek olamaz Orhan Veli. Bütün bunlarla İstanbul bir bütün. Bu saydığım şairler en sevdiğim şairler onlardan İstanbul'u anlatan o kadar güzel, o kadar etkileyici. Dizeler var ki zaten onlar orada beni al diye duruyor adeta. Muhakkak bu sergiyi görsünler isterim. Ankaralılarla bu sergiyi paylaşmak çok heyecan verici bir şey. Muhakkak sevdikleri bir şehirdir diye düşünüyorum. Bu sergiye İstanbul ile bir biçimde özdeşleşmek amacıyla gelsinler. Bütün bu resimleri bu tanıdık aşina semtleri hissetsinler istiyorum" diye konuştu.

İstanbul'un Resmi Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluşuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Kültür Sanat

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