Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "İstanbul Photo Awards 2025"in beşinci sergisi, Sakarya'da açıldı.

İstanbul Photo Awards uluslararası haber fotoğrafı yarışmasında 2025'te yaklaşık 22 bin fotoğraf başvurusu arasından uluslararası jüri tarafından seçilerek 10 kategoride ödüle layık görülen karelerden oluşan sergi, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Serginin açılışında konuşan AA Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay, AA olarak fotoğraf alanında çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini, "Gündemi takip eden değil, gündem oluşturan" anlayışla fotoğraf üretirken dünya basın fotoğrafçılarının ilgiyle takip ettiği yarışmalar düzenlediklerini belirtti.

Ay, bu yıl dünyaya servis ettikleri fotoğraf sayısının 1 milyonu aştığı bilgisini paylaşarak, "AA olarak sadece deklanşöre basıp fotoğraf çekmiyoruz, tarihe kayıt düşüyoruz. Dünyanın belli bir kesiminin görmek istemediği gerçeklere ışık tutuyoruz. Fotoğrafın ne kadar güçlü araç olduğunu İsrail'in Filistin'de son dönemde uyguladığı soykırım sürecinde bir kez daha anladık." diye konuştu.

AA'nın, çektiği fotoğraf ve görüntülerle Filistin'deki katliamı dünyaya duyuran basın kuruluşları arasında öne çıktığına dikkati çeken Ay, "Arkadaşlarımızın hayatlarını riske atarak çektiği o kareler İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'nda kanıt olarak sunuldu. Bu fotoğrafları ayrıca İsrail yönetiminin suçlarını belgeleyen 3 kitapta da kullandık. Kanıt, Tanık ve Sanık adını taşıyan bu kitaplar İsrail'in suç dosyasını ortaya koyan eserler oldu." ifadelerini kullandı.

Ay, dünyayı takip ederken milli teknoloji ürünlerini geliştirmek için çalıştıklarını, bu kapsamda AA Teknoloji'nin geliştirdiği "Tepe" dronunu kullanmaya başladıklarını kaydetti.

2015'ten bu yana düzenlenen İstanbul Photo Awards'un dünya çapında basın fotoğrafçılığının ilgiyle takip ettiği yarışma haline geldiğini dile getiren Ay, bu yıl yarışmaya 114 farklı uyruktan fotoğrafçının yaklaşık 22 bin fotoğrafıyla başvurduğunu sözlerine ekledi.

"Hakikatin kaydını tutan her çabanın yanında durmaya devam edeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise İstanbul Photo Awards'un bu yıl 11'incisinin düzenlendiğini anımsatarak, her geçen yıl büyüdüğünü ve küresel ölçekte saygınlığının arttığını söyledi.

Fotoğrafın yalnızca estetik ifade olmadığını, güçlü şahitlik ve belgeleme aracı olduğuna işaret eden Şirin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından, Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere ve Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara kadar dünya gündemini sarsan anların yer aldığını anlattı.

Şirin, Büyükşehir Belediyesinin yalnızca sanatı desteklemekle kalmayıp, vicdanı, adaleti ve insan onurunu merkeze alan sergiler yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu sesi diri tutmaya, mazlumların sesi olmaya, hakikatin kaydını tutan her çabanın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Ankara Haberleri Müdürü Yücel Velioğlu, AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, AA çalışanlarıyla vatandaşlar katıldı.

Ankara, İstanbul, New York ve Madrid'in ardından beşinci kez Sakarya'da açılan sergi, 11 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Öte yandan, yarışmanın 2026 başvuruları devam ediyor. Haber, spor, doğa, portre ve günlük yaşam alanlarında 10 kategoride toplam 58 bin dolar ödül dağıtılacak yarışmaya, 9 Ocak 2026'ya kadar başvuruda bulunulabilecek.

Prestijli isimlerden oluşan jüriye 2026'da Nicole Tung ve Muhammed Muheisen katıldığı yarışmayla ilgili detaylı bilgiye resmi web sayfası www.istanbulphotoawards.com adresinden ulaşılabilir.