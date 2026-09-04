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Kuşköy'de Islık Dili Festivali Tanıtım Yürüyüşü

Kuşköy'de Islık Dili Festivali Tanıtım Yürüyüşü
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Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de, 27. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali öncesi tanıtım etkinliği düzenlendi. Kemençe ve davul eşliğinde yürüyüş yapıldı, halk 6 Eylül festivaline davet edildi.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy sakinleri, 27. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali öncesinde tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Yörede "Kuş dili" olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ıslık dilinin, geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen festival bu yıl 6 Eylül'de düzenlenecek.

Kuşköy halkı ve protokol üyeleri, kemençe, davul ve zurna eşliğinde il merkezindeki Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Etkinlik ile kentte yaşayanlar festivale davet edildi.

Islık Dili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan yaptığı konuşmada, Kuşköy ve ıslık dilinin tarihine ilişkin çeşitli bilgiler aktardı.

Giresun halkını festivale davet eden Başkan, "Islık dili Türkiye'nin kültürüdür, tanıtmak ve yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Katılımcıların horon oynadığı etkinlikte yöresel kara lahana çorbası da ikram edildi.

Etkinliğe Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Çanakçı Kaymakamı Zübeyir Özdemir, AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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