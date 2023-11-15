İş Sanat Aralık Programı Açıklandı

İş Sanat, Aralık ayı programını açıkladı. Programda Grammy ödüllü Concerto Köln ve keman virtüözü Giuliano Carmignola da yer alıyor. Ayrıca Kubat ve Karsu da seyirciyle buluşacak. Aşık Veysel'in şiirleri de dinletiyle anılacak. İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. Berna Türemen ve Zeki Faik İzer'in sergileri de izlenebilir.

İş Sanat, Aralık ayı programını açıkladı. Programda Grammy ödüllü Concerto Köln ve keman virtüözü Giuliano Carmignola da yer alıyor. Program kapsamında ayrıca halk müziğinin başarılı ismi Kubat, "Ege Türküleri"yle seyircinin karşısında olacak. İş Sanat sahnesinde yılın kapanışını ise Karsu yapacak.

Grammy ödüllü Concerto Köln, keman virtüözü ile İş Sanat'ta bir araya geliyor. Konser 15 Aralık Cuma, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Dünyanın prestijli salonlarında verdikleri konserlerin yanı sıra birçok albüm kaydı da bulunan Concerto Köln, 2004 yılında "La nozze di Figaro" (Figaro'nun Düğünü) operası kaydıyla Grammy ödülünün sahibi olmuştu. Topluluk, yine Grammy ödüllü bir başka sanatçı Giuliano Carmignola ile birlikte Johann Sebastian Bach, Pietro Locatelli, Benedetto Marcello'nun eserlerinden oluşan Barok dönem repertuarıyla İş Sanat seyircisinin karşısında olacak.

KUBAT'TAN EGE TÜRKÜLERİ

Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat, 7 Aralık Perşembe, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda "Ege Türküleri"yle seyircisiyle buluşacak. Kubat'a bu konserde Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Canan Çal eşlik edecek.

KARSU İLE "DÜNYANIN SESLERİ"

Sıra dışı yorumu ve sahne performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Karsu, yılın son konserinde seyircisiyle İş Sanat'ta buluşacak.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği ustalıkla harmanlayan Karsu'nun, İş Sanat'a özel hazırladığı "Dünya'nın Sesleri" başlıklı konserin biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti.

AŞIK VEYSEL YILINDA UZUN İNCE BİR YOLDAYIM ŞİİR DİNLETİSİ

Ölümünün 50'nci yılında Aşık Veysel, "Uzun İnce Bir Yoldayım" başlıklı şiir dinletisiyle İş Sanat'ta anılıyor. 1973 yılında aramızdan ayrılan, aşık geleneğinin son temsilcisi Aşık Veysel'in şiirlerinden derlenen dinleti, 11 Aralık Pazartesi saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek.

Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in seslendireceği şiirler, Cengiz Özkan'ın yorumlayacağı Aşık Veysel türküleriyle buluşacak.

Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletilerin müzik yönetmenliğini ise Serdar Yalçın üstleniyor.

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzikle harmanlandığı dinletiler, 22 Ocak'ta Ahmet Muhip Dıranas, 19 Şubat'ta Nezihe Meriç, 15 Nisan'da Melih Cevdet Anday ile devam edecek.

SEZONUN PARLAYAN YILDIZLARINDAN ARALIK AYINDA İKİ KONSER

İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri 4 Aralık Pazartesi akşamı Lidya İpek Keskin (arp), Sezgin Güngörmez (piyano) ve 18 Aralık Pazartesi akşamı Ege Dikbıyık (viyolonsel), Gülce Hanişoğlu (obua) ile devam ediyor. Konserler saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda başlıyor.

KİBELE SANAT GALERİSİ'NDE BERNA TÜREMEN "RETROSPEKTİF"İ

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen'in "Retrospektif" başlıklı sergisi ile başladı. Türemen'in kedili motifleri ve "kainatın senfonisi"nin peşine düştüğü eserleri 18 Aralık'a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilir.

ZEKİ FAİK İZER'İN "PARİS, İSTANBUL, NİCE" SERGİSİ ANKARA'DA

1988 yılında kaybettiğimiz sanatçı Zeki Faik İzer'in "Paris, İstanbul, Nice" başlıklı sergisi Ankara'nın tarihi ve mimari üslubuyla sayılı binaları arasında yer alan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında bulunan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İzer'in doğal bir kendiliğindenlik, neşe ve dinamizm ile izleyicilerini büyüleyen eserleri Aralık sonuna kadar ücretsiz izlenebilir.