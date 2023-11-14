İş Hayatında Engelliler Konulu Karikatür Yarışması Sonuçları Açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Birincilik ödülünü İzmir'den Faruk Soyarat kazanırken ikincilik ödülünü İstanbul'dan Musa Gümüş, üçüncülük ödülünü ise İstanbul'dan Nuhsal Işın aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İş Hayatında Engelliler" konulu Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Birincilik ödülünü İzmir'den Faruk Soyarat kazanırken ikincilik ödülünü İstanbul'dan Musa Gümüş, üçüncülük ödülünü ise İstanbul'dan Nuhsal Işın aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1-3 Aralık tarihlerindeki "4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamında düzenlediği ulusal karikatür yarışmasının sonuçları belli oldu. "İş Hayatında Engelliler" konulu yarışmaya katılan 87 kişinin toplam 200 karikatürü arasından dereceye girenler belirlendi. Birincilik ödülünü İzmir'den Faruk Soyarat kazanırken ikincilik ödülünü İstanbul'dan Musa Gümüş, üçüncülük ödülünü ise İstanbul'dan Nuhsal Işın aldı. İzmir'den Sadık Pala, Ankara'dan Mustafa Akyol ve Balıkesir'den Önder Önerbay mansiyon ödülüne layık görüldü.

ÖDÜL TÖRENİ 1 ARALIK'TA

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda Nilgün Karacaoğlu, Eray Özbek, Ömer Çam, Zafer Güven, Doç. Dr. Levent Köstem, Savaş Ünlü ve Feride Çağla Bekaroğlu yer aldı.

1 Aralık 2023 Cuma günü Fuar İzmir D Holü'nde yapılacak 4. Engelsizmir Kongresi'nin açılışında yarışmanın ödül töreni ile kazananların ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı sergi açılışı yapılacak.