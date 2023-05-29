Üye Girişi
Haberi Paylaş
Irak'ta Geleneksel Çömlekçilik Sanatı Mezopotamya'nın İzlerini Taşıyor

Irak'ta Geleneksel Çömlekçilik Sanatı Mezopotamya'nın İzlerini Taşıyor

Kültür Sanat Haberleri

Kökleri Mezopotamya medeniyetlerine dayanan, zamana meydan okuyan çömlekçilik mesleği, Irak'ta özellikle tarım sektörü açısından etkisini koruyor. Irak'ta kullanılan çömlek ürünleri arasında yerel olarak Heb diye bilinen, suyu soğuk tutmak için kullanılan kil kaplar ve evlerde sebze fideleri yetiştirmek için kullanılan saksılar da yer alıyor.

Irak'ta Geleneksel Çömlekçilik Sanatı Mezopotamya'nın İzlerini TaşıyorIrak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Nahravan bölgesinde çömlek atölyesi sahibi Safaa al-Kawaz toprak kapları düzenliyor, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

BAĞDAT, 29 Mayıs (Xinhua) -- Kökleri Mezopotamya medeniyetlerine dayanan, zamana meydan okuyan çömlekçilik mesleği, Irak'ta özellikle tarım sektörü açısından etkisini koruyor.

Irak'ta kullanılan çömlek ürünleri arasında yerel olarak Heb diye bilinen, suyu soğuk tutmak için kullanılan kil kaplar ve evlerde sebze fideleri yetiştirmek için kullanılan saksılar da yer alıyor.

Irak'ta Geleneksel Çömlekçilik Sanatı Mezopotamya'nın İzlerini TaşıyorIrak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Nahravan bölgesinde çömlek atölyesi sahibi Safaa al-Kawaz, yardımcısıyla birlikte toprak kapları düzenliyor, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ta Geleneksel Çömlekçilik Sanatı Mezopotamya'nın İzlerini TaşıyorIrak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Nahravan bölgesinde çömlek atölyesi sahibi Safaa al-Kawaz bir ürün üzerinde çalışıyor, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ta Geleneksel Çömlekçilik Sanatı Mezopotamya'nın İzlerini TaşıyorIrak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Nahravan bölgesinde çömlek atölyesi sahibi Safaa al-Kawaz, atölyesinde görülüyor, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Mezopotamya Irak Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title