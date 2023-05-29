Irak'ta Geleneksel Çömlekçilik Sanatı Mezopotamya'nın İzlerini Taşıyor

Kökleri Mezopotamya medeniyetlerine dayanan, zamana meydan okuyan çömlekçilik mesleği, Irak'ta özellikle tarım sektörü açısından etkisini koruyor. Irak'ta kullanılan çömlek ürünleri arasında yerel olarak Heb diye bilinen, suyu soğuk tutmak için kullanılan kil kaplar ve evlerde sebze fideleri yetiştirmek için kullanılan saksılar da yer alıyor.