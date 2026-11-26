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İnönü Üniversitesi tarafından 1-3 Aralık tarihlerinde 15'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivali, sinema dünyasını Malatya'da buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinde görev yapacak jüri üyeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

"Hikayeni Beyaz Perdeye Taşı" sloganıyla ulusal ve uluslararası ölçekte gördüğü yoğun ilgiyle sinema dünyasının dikkatini çeken 15. Uluslararası Kısa Film Festivali, farklı coğrafyalardan isimleri festival jürisinde bir araya getirdi.

Uluslararası kurmaca kategorisinde Dr. Andreas Treske, Michael Chauvistré, Miguel J. Velez ile Murat Tolga Şen; uluslararası belgesel kategorisinin jüri kadrosunda Prof. Dr. Sedat Benek, Fatoş Koçak, Keyvan Shamshirbeigi ve Marwa Nabli; ulusal kurmaca kategorisinde Prof. Dr. Vedat Çakır, Leila Norouzi, Nilay Erdönmez ve Tufan Şimşekcan; ulusal belgesel kategorisinde ise Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fhr. Prof. Ananda Das Gupta, Kacper Wiacek, Berk Ali Çatal yerini aldı.

Uluslararası Kurmaca Kategorisi'nin ön eleme jürisinde Doç. Dr. Fırat Adıyaman, Dr. Öğr. Üyesi Gözde İslamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Harun Selçuk, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çakar, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gazi, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Ergen, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Uluç, Arş. Gör. Dr. Hatice Kahraman Adıyaman, Dr. Recep Altay, Öğr. Gör. Osman Bozdemir, Arş. Gör. Nurullah Özdemir, Elif Arslan, Hüseyin Keçici, Kevser Yünkül ve Nuri Yazgan yer aldı.

Uluslararası belgesel kategorisi ön eleme jürisinde Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özer Alper, Dr. Özgür Adan, Uğur Delen ve Bulut Sözeri yer aldı.Dr. Emel Ateşçi, Dr. Muhammed Yasin Bağcı, Öğr. Gör. Serkan Açıkgöz, Esra Dudu Kahraman ve Can Ahmet Çelik ulusal kurmaca kategorisinin ön eleme jürisinde bir araya geldi. Doç. Dr. Ferhat Kaçar, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Güngör ve Buse Mete ulusal belgesel kategorisi ön eleme jürisinde görev aldı.

3 gün sürmesi planlanan festivalde, finalist filmlerin gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel film gösterimleri düzenlenecek. Farklı kültürlerden hikayelerin beyaz perdeye taşınmasına ve genç sinemacıların desteklenmesine katkı sunmayı hedefleyen festival, ulusal ve uluslararası sinemacıları bir araya getirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı