Binlerce yıl öncesindeki gelenekleri anlatan İnandık Vazosu'na yoğun ilgi

Hititler'in Hanhana kült merkezinde, yol yapım çalışması sırasında bulunan ve Çankırı'nın tarihi ve kültürel simgesi olarak bilinen "inandık vazosu" üzerindeki figürlerle binlerce yıl öncesindeki gelenekleri anlatıyor.

Milattan önce 17. yüzyıla tarihlendirilen, Hitit dönemindeki eski geleneklerini yansıtan İnandık Vazosu, Çankırı'nın en eski simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen vazonun imitasyonu ise Çankırı Müzesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Pişmiş topraktan üretilen ve üzerine çizilen figürler ile binlerce yıl önceki kurban kesme, yemek hazırlığı, evlilik ve düğün gelenekleri anlatılıyor. 1966 yılındaki yol yapımı çalışmaları sırasında bulunduğunda, o dönemde Çankırı'da müze olmadığı için Ankara'ya nakledilen İnandık Vazosu'nun Çankırı'daki birebir aynı şekilde üretilmiş olan imitasyonunu yılda 40 bin kişi ziyaret ediyor. Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, İnandık Vazosu'nun sergilendiği Çankırı Müzesi'nde bu yıl 60 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Bu vazodaki semboller gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir"

Çankırı'nın simgesi olan İnandık Vazosu'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ovacıklı, "Hititler döneminde, Hanhana ismi verilen kült merkezinde, milattan önce 17. yüzyılla tarihlendirilen, pişmiş topraktan düz zemin üzerine kabartma figürlerin yapıldığı, dünyanın ilk vazolarından bir tanesidir. Yüksekliği yaklaşık 82 santim, genişliği 40-45 santim arasında değişmektedir. 4 frizden oluşmaktadır. Bu frizlerin her birinde kabartma ile kutsal evlilik töreni sembolize edilmektedir. Vazonun orijinali Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde yer almaktadır. 1966-1967 yıllarında yol yapımı çalışmaları sırasında ortaya çıktığı için, o tarihte Çankırı'da müze bulunmadığından Ankara Müzesi tarafından kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş, orijinali bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir. Bizim müzemizde ise vazonun imitasyonu ve elektronik olarak figürlerin anlamlarını içeren bir panomuz bulunmaktadır. Dediğim gibi kabartmalar 4 frizden oluşmaktadır. Bunlar, çanak çömlek yapımından, kurban geleneği, kurban kesilmesi, evlilik töreni, yemek yapılması, düğün töreni, çalgıların, yemeklerin, Hitit yemeklerinin, Hitit çalgıların yer aldığı kabartmalar bulunmaktadır. 4 frizden oluşan vazomuzun kabartmaların hepsi farklı bir motif içermektedir. Çanak çömlek yapımından tutun da düğün kutsal düğün töreni, kurban kesim töreni, çalgılar, Hitit çalgıları, Hitit yemekleri, Hitit düğün törenleri bu vazoda sergilenmektedir" dedi.

Vazodaki sembollerin vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdığını belirten Ovacıklı, "Yanda bulunan elektronik panoyla da bu ziyaretçilerimiz anlamlarını öğrenebilmektedirler. Son yıllarda müzemizin ziyaretçi sayısında artış gözlenmektedir. 2025 yılında 40 bine ulaşan ziyaretçi sayımız 2026 yılında 60 bini bulması hedeflenmektedir" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı