İmece kültürünü anlatmak için el birliğiyle çekilen film ödüle layık görüldü

Taşköprü Pompeipolis Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi, Halime Çavuş Kadın Derneği ve Kastamonu Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin imece usulüyle hazırladıkları "Annemin Eli" kısa filmi, Ticaret Bakanlığı tarafından "Kooperatifçilik" temasıyla düzenlenen kısa film yarışmasında özel ödüle layık görüldü.

Danışmanlığını Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesinden araştırma görevlileri Salih Ertosun ve Mehmet Oğuz Yıldırım'ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Şule Özbay ve Taşköprü Pompeipolis Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi üyesi Bahar Sarısoy oturdu.

Film, Ticaret Bakanlığı tarafından "Kooperatifçilik" temasıyla düzenlenen kısa film yarışmasında özel ödüle layık görüldü. Filmin yönetmenlerinden Sarısoy ödülünü 19 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Toplam 14 dakika süren filmin projesinde 4 üniversite öğrencisi, Pompeopolis Kadın Kooperatifi'nden 3 kişi, Halime Çavuş Derneği'nden 5 kişi ve 2 araştırma görevlisi görev aldı, filmde ise 5 kişi rol aldı.

Salih Ertosun, AA muhabirine, projenin üniversite kooperatif ve kadın derneği olmak üzere 3 ayağı olduğunu söyledi.

İletişim Fakültesinden öğrencilerin de projeye dahil olduğunu belirten Ertosun, "Filmin ana temalarından bir tanesi kooperatifçilik üzerinden imece usulüydü. Biz gelenekten geleceğe, imece kültürünün anneden kıza, nesilden nesle nasıl aktarıldığını anlattık. Filmi oluştururken şöyle bir yol izledik, kadın kooperatifi, Halime Çavuş Derneği, üniversitenin hocaları ve öğrencileri bir araya geldi ortaya kolektif bir film çıktı. Bu filmde hem imece kültürünü yansıttık hem de filmi ortaya çıkarırken imece usulünden yararlandık." dedi.

"Kadının emeğinin görünür olduğu bir film"

Mehmet Oğuz Yıldırım ise kooperatif ve derneğin sinema konusundaki isteklerinin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Kadının emeğinin görünür olduğu bir film. İmece kültürü sanayi ve kapitalizmin gelişmesiyle unutulan bir kültür aslında. Filmde, kooperatiflerin imece kültürünü gelecek nesillere aktarabilmesi açısından önemini vurgulamak istedik. İmece kültürü bizim kültürümüzde önemli bir yerde. Toplumumuzun ilerlemesi, gelişmesini sağlayan bir olgu olarak düşünüyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizle projeye dahil olduk." diye konuştu.

Filmin yönetmeni Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Şule Özbay da 2022 yılında kurulan derneğin kadınlara yönelik farklı çalışmalara imza attığını söyledi.

Zamanla sanatsal ve kültürel çalışmalara yöneldiklerini anlatan Özbay, şunları kaydetti:

"Sanat aracılığıyla kadın hikayelerini daha etkili bir dille anlatabildiğimizi gördük. Afiş, senaryo, makale, fotoğraf ve belgesel gibi çeşitli alanlarda kadın hikayelerini anlatarak yarışmalara katıldık. Yaklaşık 2 yıl içinde 5 ayrı kısa film çekerek yarışmalara katıldık. Bunların tamamı kadınlarla ilgiliydi. Son olarak yapımcılığını Halime Çavuş Kadın Derneği ve Taşköprü Pompeipolis Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi üyelerinin üstlendiği filmimiz Ticaret Bakanlığının özel ödülüne layık görüldü. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Bu yarışma bizim için ayrı bir deneyim ve özel bir kazanım oldu. Kastamonu kadınının ve Halime Çavuş'un ismini farklı platformlarda duyurmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu."

Bahar Sarısoy ise Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik tasarım okuduğunu dile getirerek, "Bu film kooperatifçilikle alakalı. Kooperatif başkanı annenin kızına kooperatif kültürünü aktarmasını anlatıyor. Bu ödül benim için çok gurur verici bir şey. Böyle bir ödülle sonuçlanması çok güzel oldu. Bu bir ekip işiydi. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şeyi başardık. İmece kültüründeki kadının önemini vurgulamak amacıyla böyle bir film çektik." dedi.